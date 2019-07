Ministeri Leppä SuomiAreenassa: ”Suomeen tuodaan sellaista ruokaa, jota tässä maassa ei saa tuottaa – Vapaakauppa on tuonut tämän tullessaan”

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) korosti Suomen omaa huoltovarmuutta Porin SuomiAreenassa käydyssä ilmastoa, ruokaa ja pakkauksia koskevassa keskustelussa.

Lepän mielestä kaikki eivät Suomessa voi siirtyä vegaaneiksi.

”Vaarana on, jos me siirryttäisiin puhtaasti vegaaniin tässä maassa, meillä vallitsisi monokulttuuri maataloudessa. Mitä sanoo luonnon monimuotoisuus monokulttuurista? Minkälainen luonnon monimuotoisuuden lähde on meidän kotieläimemme? Aikamoinen. Ravitsemus on tosi tärkeä asia. Ruokaturva. Se, että on sitä ruokaa. Kun [ruoka] on mahdollisimman lähellä tuotettu, se on meille luontaisella tavalla tuotettua liittyen veteen, puhtaaseen veteen, puhtaaseen maaperään”, Leppä sanoi.

”Jos siirtyisimme kaikki vegaaniruokavalioon muuttuisi Suomi kerralla monokulttuuriseksi, jolloin pellot päästäisivät hiiltä hiilen sitomisen sijaan”, Leppä täydentää Facebookissa. Katso Lepän koko päivitys jutun lopusta.

Lepän mukaan suomalaisten ruokavaliossa on varmasti vähennystarvetta eläinperäisille tuotteille, mutta hän varoitti yksisilmäisyydestä asiassa.

Leppä puhui jälleen myös siitä, että edullisen ruoan maksaa aina joku.

”Meille tuodaan tänne sellaista ruokaa, jota tässä maassa ei saa tuottaa. Meille tuodaan tänne paljon sellaista ruokaa, jota tässä maassa ei saa tuottaa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, ympäristönäkökulmasta, sosiaalisesta näkökulmasta, laadullisista näkökulmista – siitä huolimatta tuodaan. Vapaakauppa, jota kannatan vahvasti, on tuonut tullessaan tämän” ministeri sanoi.

”Onko tämä reilua? Se, että kun me täällä on kehitetty vaikkapa maailman korkealuokkaisin maito. Meidän liha on erittäin erilainen tuote, kuin Etelä-Amerikasta tuotu. Niin ei me voida pärjätä sillä asialla, jos vain hinta on se, joka kaiken ratkaisee. Ja tässä iso rooli on julkisissa ruokahankinnoissa. Halvan ruoan maksaa aina joku. Jos ei sitä maksa kuluttaja, sen maksaa se eläin, ympäristö tai ilmasto”, hän jatkoi.

