Pankinjohtajalta viesti Sanna Marinille: ”Tunnin juna tarvitsee uusia ratkaisuja”

Liedon Säästöpankin toimitusjohtaja Jussi Hakala arvioi, että Tampereen ja Turun välille kaavailtu Tunnin juna tarvitsee toteutuakseen uusia luovia ratkaisuja.

"Toteutuakseen Tunnin juna tarvitsee uusia luovia ratkaisuja. Valtion budjettirahoituksen rinnalle on luotava täydentäviä ja nopeuttavia ratkaisuja", hän kirjoittaa Twitterissä.

Hakalan tviitti on vastaus liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinille (sd), joka toisti aikaisemmin lauantaina Helsingin Sanomissa, että nopeiden junayhteyksien, kuten Tunnin junan, rakentaminen lähivuosina ei ole realismia.

"Tämä ei ole kyllä tahdosta kiinni, me kaikki tahdomme, että tulevaisuudessa on nopeita raideyhteyksiä kaupunkien välillä. Kyse on rahasta", hän totesi.

Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmassa linjataan kolmesta suuresta raidehankkeesta. Ne ovat päärata ja sen laajennukset (”Tampereen tunnin juna”), Helsingistä länteen suuntautuva rata (”Turun tunnin juna”) mukaan lukien Espoon kaupunkirata sekä Helsingistä itään suuntautuva rata (”Itärata”).

Marin sanoo Helsingin Sanomille, että hankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa. Toteutukseen voidaan ministerin arvion mukaan päästä korkeintaan joidenkin niihin liittyvien osien, kuten Espoon kaupunkiradan kanssa.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) arvioi hiljattain, että jos Tunnin juna lykkääntyy, Suomi uhkaa menettää EU-tukia.

