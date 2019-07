Tytti Tuppurainen: ”Ei riitä, että kansanvalta toteutuu Suomessa”

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd)linjaa, että kansainvälinen järjestelmän murroksen keskellä Euroopan unionia tarvitaan puolustamaan monenkeskisyyttä ja sääntöjä.

”Ei riitä, että kansanvalta toteutuu meillä täällä Suomessa. Sen on toteuduttava myös lähialueillamme, EU:ssa ja koko maailmassa. EU-puheenjohtajana Suomi vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen. Sen tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä”, hän sanoi puheessaan Sastamalassa lauantaina.

”EU perustuu ajatukseen sääntöperustaisen yhteistyön voimasta. Sellainen järjestelmä, jossa pelisäännöt luodaan yhteisesti ei vahvemman tai suuremman sanelun tuloksena on Suomen kaltaisen pienen maan etu. On myös merkityksellistä, että maanosa, joka kärsi koko 1900-luvun sodan kauhuista, toimii tänä päivänä ympäri maailmaa demokratian, ihmisoikeuksien ja rauhan vahvimpana puolustajana”, ministeri jatkoi.

Tuppuraisen mukaan Suomen kädenjälki näkyy juhannuksen alla EU:n huippukokouksessa hyväksytyssä suunnitelmassa, jossa määritellään EU-politiikan painopisteet seuraavalle viidelle vuodelle. Uusia painopisteitä ovat vastuullinen ilmastopolitiikka, kestävä kehitys, sosiaalinen ulottuvuus, oikeusvaltion puolustaminen ja turvallisuus ovat kansalaisille tärkeitä asioita.

”Suomi on ensimmäinen puheenjohtaja, joka alkaa jalkauttaa tätä suunnitelmaa. Puheenjohtajakautemme sloganin mukaan tavoitteena on Kestävä Eurooppa, kestävä tulevaisuus. Keskeinen Suomen puheenjohtajakauden painopiste on EU:n globaali ilmastojohtajuus, joka tarkoittaa sitoutumista ilmastoneutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä. On tärkeää, että ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin, että vastuu jakautuu reilusti, sillä ilmastotyö tulee näkymään kaikilla yhteiskunnan sektoreilla”, Tuppurainen sanoi.