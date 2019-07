Meteorologi ennustaa superhellettä Suomeen: ”Potentiaalia jopa viime kesän ”käristyskupolia” kuumemmille olosuhteille”

Foreca ennustaa kesän kovimpien helteiden saapuvan ensi viikolla Pohjois-Euroopan ja siten myös Suomen ylle.

”Ennustemallit ovat pitäneet yhtenevää linjaa ensi viikon superhelteistä: korkeapaine on totta vie jämähtämässä Pohjois-Euroopan ylle ja tuo mukanaan tämän kesän kovimmat helteet. Tässä asetelmassa on potentiaalia jopa viime kesän ”käristyskupolia” kuumemmille olosuhteille. Pienestä jää kiinni, saadaanko Suomeen jopa heinäkuun 2010 kaltainen ilmamassa, jonka aikana tehtiin Suomen uusi lämpöennätys 37,2 astetta Liperissä”, meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa Forecan blogissa.

Lämpötila kohoaa hellerajan yläpuolelle jo lähipäivinä monin paikoin, mutta helle on ennusteiden mukaan vielä melko maltillista: puhutaan 25-28 asteen lämpötiloista.

Keskiviikkona lämpötila kohoaa jo lähelle 30 asteen rajaa ja Forecan tämän hetken ennusteen valossa viimeistään torstaina m30 asteen raja menee rikki.

”Sitten se onkin menoa: paahtohelle näyttää saapuvan jäädäkseen”, Mäntykannas kommentoi.

Kaikista kuumin ilmamassa olisi ennusteiden mukaan rantautumassa Pohjoismaiden ylle tasan viikon päästä. Mäntykannas sanoo, että normaalisti näin kuuma ilmamassa kuuluisi Välimeren tai ennemminkin Pohjois-Afrikan ylle.

”Viime päivinä osa säämalleista on väläytellyt mahdollisuutta jopa sille, että lämpötila kohoaisi paikallisesti Ruotsissa ja Suomessa 35 asteeseen eli lähelle kaikkien aikojen lämpöennätyksiä.”

Suomen lämpöennätys on mitattu Liperissä 29. heinäkuuta vuonna 2010. Silloin lämpötila kohosi 37,2 asteeseen. Ruotsin ennätys on mitattu kahteen otteeseen: sekä Målilassa että Ultunassa on saavutettu tasan 38 astetta.

”Kaikista kuumin ilma on tämän hetkisen ennusteen valossa saapumassa Suomen ja Ruotsin ylle ensi viikon lauantaina. Itäisen Ruotsin yllä lähellä Länsi-Lappia ilmamassa on hyvin lähellä niitä lukemia, mitä se oli Suomen lämpöennätyksen aikoina Itä-Suomessa vuonna 2010. Jos sää pysyy selkeänä ja heikkotuulisena, voi ilma paikallisesti lämmetä jopa yli 35 asteen Ruotsissa. Viikon päästä Suomenkin puolella korkeimmat lukemat näyttäisivät olevan jopa 30-35 astetta. Suomen pohjoispuolella väijyy kuitenkin viileämpää ilmaa, ja toisaalta taivaalle nousevat pilvet saattavat vähän hillitä lämpötiloja. Helleilma on tuomassa mukanaan myös trooppiset yöt, eli yölläkään lämpötila ei laske alle 20 asteen”, Mäntykannas ennakoi.