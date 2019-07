Husu Husseinin tviitti perussuomalaisten äänestäjistä kuohuttaa – Kuntapoliitikko: Asia viety nyt poliisille

Helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Abdirahim ”Husu” Husseinin kannanotto perussuomalaisista kuohuttaa puolueessa. Hussein tviittasi perjantaina olevansa sitä mieltä, että kaikki perussuomalaiset ja puolueen äänestäjät sekä kannattajat ovat rasisteja.

Oliko eilisen twitti päivitykseni liikaa sulle? Tässä vielä konkreettisemmin sellaisen. Kaikki Persut ja niiden äänestäjät/kannattajat ovat rasisteja. Yes i said it. Kaipaat todisteita? Katso teidän historia ja miten olette tulleet valituksi Suomen toiseksi suurimakx puolueeksi?

— Husu Hussein (@husu78) July 19, 2019