”Nykysosialismia aidoimmillaan, on syytä olla huolestunut” – Timo Harakan keinot ihmetyttävät kokoomuksessa

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat kritisoivat työministeri Timo Harakan (sd) eilen esittelemiä keinoja työllisyyden nostamiseksi.

Harakka kertoi muun muassa, että hallitus pyrkii nostamaan työllisyyttä ensi vaiheessa muun muassa työkykyohjelmalla ja muutoksilla palkkatukeen. Lisäksi hallitus on perustanut työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän, joka perustaa kolmikantaisia työryhmiä pohtimaan työllisyyskeinoja. LUE LISÄÄ: Palkkatukeen tulossa lakimuutos – Työministeri Timo Harakka paljasti 3 hallituksen keinoa työllisyyden nostamiseksi

”Jos tämä on parasta, mihin hallitus ja TimoHarakka pystyvät, on syytä olla todella huolestunut. Puolivillaisia keinoja, eivätkä edistä työllisyyttä alkuunkaan. Lisää tukirakenteita ja ihmisen riippuvuutta järjestelmästä-nykysosialismia aidoimmillaan”, kommentoi kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra Twitterissä.

”Näillä keinoilla hallituksen työllisyystavoite karkaa kauemmas koko ajan”, Kopra jatkaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen kysyy ministeri Harakalta, miksi ”käytetään vain pehmeitä keinoja”.

”Jos ei ’mitään keinoja ole suljettu pois’, ovatko pöydällä mukana: yleissitovuuden rajaus, eläkeputken purku, ansioturvan lyhentäminen ja kodinhoidon tuen lyhentäminen? Siis onko ne suljettu pois vai ei?” Vartiainen kysyy hallitusohjelmaan viitaten.

”Miten ihmeessä voit perustella väitettä ’helposti työllistettävät ovat jo töissä’? Se on outo väite taloudessa, jossa on yksi EU:n korkeimmista työttömyysasteista. Työttömien joukossa on myös valtava vaihtuvuus”, Vartiainen myös kysyy.

Harakka ei toistaiseksi ole vastannut Kopran ja Vartiaisen kritiikkiin. Harakan erityisavustaja Ville Kopra kuitenkin vastaa Kopralle, joka kyselee, mikseivät Suomen yrittäjien ja kansanedustaja Sinuhe Wallinheimon (kok) esittämät toimet kelpaa hallitukselle.

”Kannattaisiko miettiä asioita porukalla hetki vai napata yhden edunvalvontajärjestö lääkkeet sellaisenaan huiviin? Tapansa kaikilla hallituksilla”, Ville Kopra vastaa piikitellen edellisessä hallituksessa ollutta kokoomusta.

”Sitä vaan, että onko tämä hallituksen touhu oikeasti näin näköalatonta? Sääytalolla ette keksineet mitään aitoja työllisyystoimia ja yrityksenne ulkoistaa ongelman ratkaisu työmarkkinajärjestöille epäonnistui. Ja nyt vasta suunnittelette miettimisen aloittamista?” Jukka Kopra vastaa tähän.

Kansanedustaja Wallinheimo luettelee vinkkejään hallitukselle: työttömyysturvan porrastus, kotihoidontuen enimmäiskeston lyhennys, eläkeputken poisto, toimeentulotuen asumiskustusannusten omavastuun palautus ja työttömyysturvan suojaosan nosto.

”Näillä keinoilla ei tulla missään nimessä saavuttamaan 75% työllisyysastetta. Keinot pettymyksiä. Työmarkkinareformit huutavat poissaolollaan. Työllisyys jo laskusuunnassa. Tarvitsemme nopeita ja vaikuttavia keinoja heti”, Wallinheimo kommentoi.

Antti Rinteen (sd) hallituksen tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste ja vähintään 60 000 uutta työllistä vuoteen 2023 mennessä. Ekonomistit kommentoivat eilen tiistaina julkistettuja työllisyyslukuja toteamalla, että työllisyyden kasvu junnaa paikallaan. LUE LISÄÄ: Uudet luvut huolettavat ekonomisteja: Rinteen hallituksen työllisyystavoite ”vaatisi nyt +72 000 työllistä”