Yllätyskäänne: ”Valtava myrsky kentältä” – Nouseva keskustalainen harkitsee Kaikkosen ja Kulmunin haastamista

Ensimmäisen kauden kansanedustaja, Keskustaopiskelijoiden entinen puheenjohtaja Hilkka Kemppi harkitsee lähtemistä keskustan puheenjohtajakisaan. Asiasta kertoi ensimmäisenä Etelä-Suomen Sanomat.

Kemppi kertoo tekevänsä päätöksensä ensi viikon alkupuolella.

Käänne on yllättävä, sillä 31-vuotias Kemppi on aiemmin sanonut olevansa kiinnostunut vain keskustan varapuheenjohtajuudesta. Kemppi toteaa itsekin Uudelle Suomelle kantansa muuttuneen ja syynä tähän on yhteydenottojen tulva viime päivinä.

”Nyt viimeisten päivien valtava myrsky nimenomaan keskustan kentältä, sellaista turhautumista ja kokemusta siitä, että ihmiset kaipaavat jotain uutta, ei hallituksen istuvia ministereitä, se on käynnistänyt tämän pohdinnan”, Kemppi sanoo.

Kempin mukaan hän on saanut tällä viikolla valtavan määrän puheluita.

”Paljon on keskustan kentällä patoutuneita ajatuksia ja tarvetta muutokseen.”

”Puheluita on tullut…en osaa arvioida, kun en ole pystynyt kaikkiin edes vastata, mutta satoja muutaman päivän aikana”, Kemppi sanoo.

Julkisuuteen onkin tihkunut tietoa siitä, että keskustan kentällä on oltu pettyneitä puheenjohtajakisan vaisuuteen. Kisassa ovat mukana ministerit Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni, eikä heidän välilleen kovin suuria linjaeroja ole toistaiseksi syntynyt.

Kempin mukaan tilanne ei ole hänelle itselle kiitollinen, sillä hän ei ole valmistellut ulostulojaan puheenjohtajakisaa varten.

Keskusta järjestää elokuun 10. päivä alkaen puheenjohtajakiertueen. Keskustan sääntöjen mukaan kiertueelle pääsevät vain ne ehdokkaat, joilla on tukenaan ainakin yksi piirihallitus tai vähintään kymmenen paikallisyhdistystä.

Kempin mukaan hän toimii nyt hyvin spontaanisti eikä ole vielä käynyt keskustelua minkään piirin tuesta.

”Kansanliikkeessä ei voi ikinä olla ylpeä ja sanoa, että kyllä, mutta kyllä uskon, että saisin tukea kasaan. Oma piirini on Päijät-Hämeen piiri ja se on minulle hyvin läheinen”, Kemppi sanoo.

Kemppi uskoo, että hän voisi tuoda uutta näkökulmaa puheenjohtajakisaan. Hän esimerkiksi nostaisi koulutus- ja sivistyspolitiikkaa esiin. Kempin mielestä Kaikkonen ja Kulmuni ovat olleet tällä alueella varovaisia.

Selkeä ero Kaikkoseen ja Kulmuniin löytyy myös suhtautumisesta perustuloon. Sekä Kaikkonen että Kulmuni vastustavat ainakin vaalikoneessa vastikkeetonta perustuloa. Suhtautuminen perustuloon on ollut puolueessa ristiriitaista, vaikka perustulosta on linjattu puoluekokouksessa.

”Olen kuulunut portaattoman perustulon vakaisiin kannattajiin jo tosi pitkään. Näen, että se on nimenomaan semmoista keskustalaista pienen ihmisen asialla olemista. Olen vähän ihmetellytkin sitä, että puheenjohtajaehdokkaat ovat vetäytyneet siitä [perustulosta]. Perustulon kannattaminen on keskustalaista politiikkaa ja se on ollut meidän kanta 1980-luvulta. Negatiivisen tuloveron malli on se, mitä olen kannattanut”, Kemppi sanoo.

Hallitusohjelmaan on kuitenkin kirjattu negatiivisen tuloveron kokeilu ja Kulmuni on suhtautunut siihen myönteisesti.

Keskusta valitsee itselleen uuden puheenjohtajan syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa. Nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti eduskuntavaalien jälkeen väistyvänsä johdosta.

Keskusta kärsi vaaleissa murskatappion.

