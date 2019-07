Näkökulma: Suomessa on paljon rasismia ja perussuomalaisissa tutkitusti eniten rasisteja

Helsinkiläinen demaripoliitikko Abdirahim ”Husu” Hussein on käynnistänyt kesähelteillä keskustelun suomalaisten ja erityisesti perussuomalaisia äänestävien rasismista.

Kaupunginvaltuutettu Hussein tviittasi viime viikolla, että ”Suomi on rasistinen maa” ja ”Kaikki Persut ja niiden äänestäjät/kannattajat ovat rasisteja”. Sittemmin hän on pitäytynyt kannoissaan, eikä siis niistä luovu.

Suomi on rasistinen maa. Tämä pitää sanoa ääneen eikä etsiä tekosyitä miksi näin on. Vain tällä tavalla päästään sitten ratkaisuihin. Myönnetään ensin vika, näin ehkä sitten saadaan keinoja muuttamaan asian. #Asenteet #Rasismi #Suomi — Husu Hussein (@husu78) July 18, 2019

Oliko eilisen twitti päivitykseni liikaa sulle? Tässä vielä konkreettisemmin sellaisen. Kaikki Persut ja niiden äänestäjät/kannattajat ovat rasisteja. Yes i said it. Kaipaat todisteita? Katso teidän historia ja miten olette tulleet valituksi Suomen toiseksi suurimakx puolueeksi? — Husu Hussein (@husu78) July 19, 2019

Näkemys perussuomalaisista on tuomittu laajasti puolueen piirissä, ja perussuomalainen paikallispoliitikko on vienyt asian myös poliisille. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi tapausta vertaamalla poliittista kantaa uskontoihin.

”Tiedämme, mitä tapahtuisi, jos joku sanoisi somessa, että ’kaikki muslimit ovat [lisää kielteinen adjektiivi]’. Kuitenkin uskonto on vakaumus ja vapaaehtoinen valinta siinä kuin poliittinen kantakin. Kenenkään ei ole pakko olla muslimi, aivan kuten kenenkään ei ole pakko olla perussuomalainenkaan”, Halla-aho pohti Facebookissa.

Myös Suomen pääministeri, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on tuominnut tviitin.

”En missään olosuhteissa keneltäkään halua kuulla sellaista, että ihmisiä arvioidaan äänestyskäyttäytymisen perusteella tai ylipäätään, että perusteetta ja tietämättä leimataan mihinkään suuntaan. Minusta meidän poliittinen kielenkäyttö ei kaipaa tällaista”, Rinne sanoi eilen keskiviikkona Iltalehdelle.

Keskustelu politisoitui ja siirtyi siis välittömästi muihin asioihin kuin itse ilmiöön nimeltä rasismi.

Rasismi on kuitenkin oikea ongelma niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa. Siitä kärsivät monet etniset vähemmistöt arkisissa kohtaamisissa ja esimerkiksi työnhaussa. Harvemmin siitä kärsii etninen enemmistö.

Mutta onko Suomi rasistinen maa ja kaikki perussuomalaiset sekä puolueen äänestäjät rasisteja, kuten sdp:ssä poliittista uraa luova Husu Hussein väittää?

Aiheesta on tutkittua tietoa. Rasismista on tehty EU-tasolla laaja selvitys, jonka mukaan suomalaisesta rasismista on paljon merkkejä. Toisaalta eri puolueiden kannattajien näkemyksistä on tehty Suomessa kyselyitä, jotka vastaavat Husseinin väitteeseen perussuomalaisista.

Viime vuonna julkaistu Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) Being Black in the EU -tutkimus kertoo, että Suomi on läntisen Euroopan maiden joukossa maa, jossa afrikkalaistaustaiset henkilöt kokevat poikkeuksellisen paljon rasismia.

Peräti 63 prosenttia vastaajista ilmoitti tulleensa täällä rasistisesti häirityksi viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaava luku muissa tutkimuksessa mukana olleissa Pohjoismaissa, Tanskassa ja Ruotsissa, oli 41 prosenttia ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa 21 prosenttia.

Mukana olleiden 12 maan keskiarvo oli 30 prosenttia, jonka Suomi siis ylitti kaksinkertaisesti.

Rasistisen häirinnän kerrotaan tutkimuksessa ilmenevän hyökkäävinä eleinä, sopimattomana tuijottamisena, uhkaavina kommentteina ja väkivallalla uhkaamisena, mutta myös fyysisenä väkivaltana. Useimmiten tekijä on ollut henkilö, jota rasistisen kohtelun kohde ei ole tuntenut.

Etenkin Suomessa rasistisiin tekoihin syyllistyivät tutkimuksen mukaan lähes poikkeuksetta muut kuin toisen etnisen vähemmistön edustajat eli niin sanotut kantasuomalaiset.

Lisäksi, Suomessa peräti 14 prosenttia afrikkalaistaustaisista haastatelluista oli kokenut rasistista fyysistä väkivaltaa viimeisen viiden vuoden aikana. Itävallassa ja Irlannissa oli lähes yhtä paljon vastaavia kokemuksia, mutta Portugalissa ja Isossa-Britanniassa kohteeksi oli joutunut niihin nähden pieni osuus afrikkalaistaustaisista ihmistä, 2 ja 3 prosenttia.

Tutkimuksen perusteella ei voi sanoa, että Suomi olisi Euroopan rasistisin maa, kuten siitä on jäänyt väitteenä elämään, mutta huonossa seurassa varmuudella ollaan.

Suomalaisesta rasismista löytyy tutkittua tietoa myös puoluekannan mukaan. Hyvin merkillepantava sellainen on Suomen Kuvalehden (SK) neljä vuotta sitten Taloustutkimuksella teettämä kyselytutkimus aiheesta.

SK:n kyselyssä oli poikkeuksellisen suorasukaisia väittämiä, kuten: ”Mustien afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat heikommat kuin länsimaissa elävän valkoisen rodun” ja ”Vaaleaa eurooppalaista ihmisrotua pitää estää sekoittumasta tummempiin rotuihin, koska muuten Euroopan kantaväestö kuolee ennen pitkää sukupuuttoon”.

Suomalaisista 15 prosenttia oli kyselyssä täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että afrikkalaiset ovat henkisiltä kyvyiltään heikompia kuin valkoiset ja 13 prosenttia olisi valmis estämään ihmisten sekoittumisen.

Huomattava enemmistö, 78 ja 84 prosenttia suomalaisista, oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä esitetyistä jyrkistä ihonväriväittämistä.

Kummankin kysymyksen osalta perussuomalaisten kannattajat olivat muihin puolueisiin verrattuna aivan omassa kategoriassaan, paljastaa Taloustutkimuksen Suomen Kuvalehdelle tekemä tutkimus.

Tutkimuksen mukaan lähes puolet, 45 prosenttia, perussuomalaisten kannattajista oli tuolloin ainakin jokseenkin samaa mieltä siitä, että afrikkalaisten henkiset kyvyt ovat valkoisia heikompia. Vastaavasti 42 prosenttia oli sitä mieltä, että vaaleiden eurooppalaisten ja tummempien ”rotujen” sekoittuminen pitäisi estää.

Vaikka asian miten päin kääntäisi, voi noin vastanneita pitää rasisteina.

SK:n kyselyn mukaan rasistisesti ajattelevien osuus on perussuomalaisissa siis noin kolminkertainen verrattuna koko vastaajajoukkoon. Yhtä selvää on, että kaikki tuota puoluetta kannattavat eivät näe ihonvärikysymystä syrjivällä tavalla.

Myös SK:n juttuun haastateltu Taloustutkimuksen tutkija Juho Rahkonen hämmästeli, miten jyrkästi perussuomalaisten kannattajat jakautuivat rasistisesti ajatteleviin ja heihin, jotka eivät näin ajattele.

Mutta kuinka paljon Suomessa on tällä hetkellä rasisteja? Jyrkkiä rasisteja suomalaisista on Rahkosen tämän päivän arvion mukaan kaikista suomalaisista ehkä noin viisi prosenttia, avoimesti rasistisia lisäksi toiset viisi prosenttia ja ehkä 20–30 prosenttia vähintään hiljaisesti hyväksyy rasismin.

”Selvä enemmistö, eli ainakin kaksi kolmasosaa suomalalaisista ei hyväksy rasistista käytöstä ja puhetta”, Rahkonen sanoo Uudelle Suomelle.

Tämän tueksi hän tarjoaa Taloustutkimuksen tekemän tuoreen kyselytutkimuksen tuloksen, jonka mukaan 65 prosenttia suomalaisista on eri mieltä väitteen kanssa, jonka mukaan työpaikka pitäisi antaa vaaleaihoiselle suomalaiselle, jos sitä hakee osaamiseltaan ja kokemukseltaan tasavahvat vaaleaihoinen suomalainen ja tummaihoinen.

Ihonväriin tuijottavasta rasismista vuoden 2019 Suomessa kertoo karua kieltä kuitenkin se, että suomalaisista 28 prosenttia, eli enemmän kuin joka neljäs suosisi työnhaussa vaaleaihoista suomalaista.

Perussuomalaisten kannattajista vaaleaa ihonväriä suosisi työnhakutilanteessa jopa puolet, 49 prosenttia. Keskustalaisetkin kannattajissa tämän tummaihoisia syrjivän näkemyksen jakaa 43 prosenttia vastaajista.

