Kultasakaalista repesi riita – Nyt niittaa ministeriö: ”Tappaminen on kielletty”

Suomeen tulleesta kultasakaalista on ehtinyt kehkeytyä poliittinen riita. Suomen ensimmäinen varmistettu kultasakaalihavainto tehtiin eilen torstaina.

Suomen Luonnonsuojeluliiton mukaan Euroopassa ja siten myös Suomessa tavattava kultasakaalin alalaji on tarkemmin ottaen euroopansakaali, joka mahdollisesti saatetaan vielä luokitella omaksi lajikseen.

Kiista koskee sitä, onko kyseinen sakaali vieraslajin edustaja vai ei. Keskustan eduskuntaryhmä on linjannut, että kyseessä on vieraslaji ja kyseinen yksilö pitäisi poistaa.

”Kultasakaali ei kuulu Suomen luontoon ja sellaiset on tapettava pois tavattaessa. Valiokunnan mietinnössä todetaan, että lajia on pidettävä vieraslajina, jolloin se on rauhoittamaton. Lienee kuitenkin parasta, että asiaan liittyvää lainsäädäntöä tarkennetaan vielä tarvittaessa. Tällaista elukkaa emme kuitenkaan tänne kaipaa. Nirri pois”, kirjoittaa kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) Facebookissa.

”Ilmasto lämpenee ja luontotyypit ja eläinlajit siirtyvät pohjoisemmaksi. Sakaali on saapunut Suomeen kuten osattiin odottaa. Se on tulokaslaji ja suojeltu sellainen, jonka puolella on myös EU-oikeus. Tervetuloa!” kirjoittaa puolestaan vihreiden kansanedustaja Jenni Pitko Twitterissä.

Myös Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan kyseessä ei ole vieraslaji.

”Kultasakaali on luontaisesti levinnyt tulokaslaji, joten se on luonnonsuojelulailla rauhoitettu. Sakaalin tappaminen olisi luonnonsuojelurikos, josta rangaistus on sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta”, liiton erityisasiantuntija Tapani Veistola sanoo tiedotteessa.

Kärnä ja luonnonsuojeluliitto ovat kiistelleet eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön ja lain suhteesta Twitterissä. Mietinnössä linjattiin, että ”haitalliset vieraslajit, kuten kultasakaali, tulee poistaa luonnosta”.

Nyt asiasta tiedottaa kuitenkin maa- ja metsätalousministeriö. Ministeriön mukaan olennaista on se, että kyseinen kultasakaali on kävellyt omin jaloin Suomeen, minkä vuoksi se on tulokaslaji – ei vieraslaji.

”Rautavaaralla havaittu kultasakaaliyksilö on asiantuntijoiden mukaan nuori yksilö, joka on lähtenyt synnyinlaumastaan etsimään omaa uutta reviiriä. Yksilöä on siis pidettävä tulokaslajina. Rautavaaralla havaittu yksilö on luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Sen tappaminen on kielletty”, ministeriö tiedottaa.

