200 000 euron uhkasakko Attendon hoivakodille: ”Asukkaille annettu vääriä lääkkeitä, huumausaineeksi luettavia lääkkeitä kadonnut”

Aluehallintovirasto kertoo määränneensä 200 000 euron uhkasakon Kangasalan Attendo Herttuattaren hoivakodille.

”Päätös uhkasakosta tehtiin, sillä Herttuattaren toiminta ei ole lain edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirasto harkitsi Herttuattaren toiminnan keskeyttämistä, mutta päätyi antamaan määräyksen tehostettuna uhkasakolla”, virasto tiedottaa.

Aluehallintovirasto kertoo havainneensa 23. heinäkuuta tehdyllä tarkastuskäynnillä ”useita vakavia ja pitkään jatkuneita puutteita”.

”Asukkaita oli tehostetussa palveluasumisessa paikalla 40, vaikka lupa on myönnetty vain 25 asukkaalle. Lääkkeiden säilytyksessä, antamisessa ja käsittelyssä on tapahtunut lukuisia virheitä. Herttuattaren asukkaille on esimerkiksi annettu vääriä, toisille asukkaille tarkoitettuja lääkkeitä. Välillä lääkkeitä on kokonaan unohdettu antaa. Huumausaineiksi luettavia lääkkeitä on myös kadonnut. Hoitajat eivät ole saaneet riittävää ohjeistusta lääkkeiden antamiseen tai työhönsä ylipäätään. Hoitajien nopea vaihtuvuus on aiheuttanut vaaratilanteita yksikössä, sillä asukkaita ei ole tunnettu riittävän hyvin”, virasto kertoo.

