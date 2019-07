Tutkijan havainto Viktor Orbánin Suomi-ryöpytyksestä: ”Hyvin tietoinen provokaatio”

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on arvostellut Suomea hyvin suorin sanoin Romanian Băile Tușnadissa pitämässään vuosittaisessa puheessa.

Orbán toisti johtamansa Fidesz-puolueen jo aikaisemmin esittämät syytökset, joiden mukaan Suomi voi vaatia EU-mailta oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, koska Suomessa oikeuslaitos on poliittisessa kontrollissa.

”Meillä täytyy olla vahvat hermot, ettemme nauraisi heille tai loukkaisi heitä. Suomella ei ole edes perustuslakituomioistuinta, vaan perustuslain suojeleminen on annettu parlamentin komitean tehtäväksi”, hän sanoi.

Orbánin mukaan suomalaiset instituutiot eivät ylipäänsäole vapaita ja itsenäisiä, vaan poliittisessa ohjauksessa. Hän nostaa esimerkiksi Suomen Akatemian.

”Suomen akatemiaa johtaa ja valvoo opetusministeri. Kuvitelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme lopettaneet keskustelun Unkarin tiedeakatemiassa panemalla opetusministerin sen johtoon.”

Orbánin kansainvälinen tiedottaja Zoltán Kovács on julkaissut puheen englanniksi tviitteinä. Puheesta on uutisoinut myös verkkolehti Politico.

Unkarissa asuva Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Annastiina Kallius kuvailee ulostuloa tietoiseksi provokaatioksi.

”Tämä nokittelu on Fideszin hyvin tietoinen provokaatio-taktiikka”, hän kommentoi Twitterissä.

Unkarin hallituksen kansainvälinen puhemies tiivistää tässä Orbánin kritiikin @SuomenAkatemia kohtaan, ja samalla osoittaa myös kuinka totaalisesti hän ignooraa kontekstin, historian, jne. Tämä nokittelu on Fideszin hyvin tietoinen provokaatio-taktiikka. #politiikka #oikeusvaltio pic.twitter.com/NJ8u2VnDVu — Annastiina Kallius (@Minnastiina) July 27, 2019

Fidesz-puolue on arvostellut Suomea samoin argumentein jo aikaisemmin. Puolue lähetti myös reilu viikko sitten tiedotteen pääministeri Antti Rinteelle (sd) ja EU-komission johtoon valitulle Ursula von der Leyenille korostaakseen, että kaksoisstandardeja ei tule olla oikeusvaltioperiaatteiden suhteen, vaan niiden tulisi koskea kaikkia. Lue tarkemmin: Suomen toimet hermostuttavat Unkarissa – ”Propagandajulkaisu jatkaa Suomi-sarjaansa”

Yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista on sitoa EU-tukirahojen saaminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Unkari on yksi EU:n tukirahojen suurimmista saajamaista. Unkari vastustaa yritystä sitoa tukirahat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Lauantaina Orbán kohdisti arvostelunsa Suomeen ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) on arvioinut STT:lle, että Suomen oikeusvaltiopainotus on kivuliasta Unkarille ja Puolalle. Kyse on siitä, että maita vastaan on käynnissä artikla 7 -menettely, joka voi johtaa sanktioihin oikeusvaltioperiatteiden rikkomisesta.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari totesi lauantaina Orbánin puheen jälkeen, että EU:n on puututtava oikeusvaltion murenemiseen Unkarissa.

”Unkari on käytännössä muuttunut autoritääriseksi valtioksi. On välttämätöntä, että EU puuttuu viimeinkin tiukasti oikeusvaltion murentamiseen maassa. Tarvitaan EU:n sanktioita ellei tilanne muutu”, hän tviittasi.

Unkari on käytännössä muuttunut autoritääriseksi valtioksi. On välttämätöntä, että EU puuttuu viimeinkin tiukasti oikeusvaltion murentamiseen maassa. Tarvitaan EU:n sanktioita ellei tilanne muutu. https://t.co/Xixiozs2on — Emma Kari (@EmmaKari) July 27, 2019

Lue myös:

Tytti Tuppurainen: ”Ei riitä, että kansanvalta toteutuu Suomessa”

Antti Rinne EU-parlamentissa: EU on arvoyhteisö, ei varasto, josta voi noutaa vähän sananvapautta ja ihmisoikeuksia