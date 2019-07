Uhkasakon alla oleva hoitakoti huolestuttaa: ”On aika pystyttää kenttäsairaala omalle maaperälle”

Sosiaali- ja terveysasioissa profiloitunut oppositiokansanedustaja Arja Juvonen (ps) vaatii hallitukselta vastuuta ja ripeää toimintaa Kangasalan Attendon hoivakoti Herttuattaressa tapahtuneeseen vanhustenhoidon räikeään laiminlyöntiin.

”Nyt tarvitaan ministeriöltä ja Aluehallintovirastolta käskyjä, ei pidättyväisyyttä. Hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriön ministerit ovat täysin hyytyneitä, eivätkä reagoi”, Juvonen kommentoi tiedotteessaan.

Attendon hoivakotiin viime viikolla tehdyssä yllätystarkastuksessa paljastui lukuisia laiminlyöntejä ja virheitä. Aluehallintovirasto määräsi hoivakodille 200 000 euron uhkasakon.

”Päätös uhkasakosta tehtiin, sillä Herttuattaren toiminta ei ole lain edellyttämällä tasolla. Aluehallintovirasto harkitsi Herttuattaren toiminnan keskeyttämistä, mutta päätyi antamaan määräyksen tehostettuna uhkasakolla”, virasto tiedotti.

Juvonen pitää uhkasakkoa täysin riittämättömänä ja vaatii paljon kovempia toimia.

”On selvää, että hoivapaikan voimavarat ovat riittämättömät. Hoivavastuu on siirrettävä pois tällaiselta toimijalta heti. Hoivapaikka on saanut kuitenkin aikaa kaksi viikkoa korjata epäkohdat. En ymmärrä, miksi toiminta saa jatkua. Kahdessa viikossa ihminen ehtii kitua, kärsiä ja kuolla, mikäli hoivayksikön toimintaa ei saada heti kuntoon.”

Kansanedustajan mukaan olisi harkittava Suomen Punaisen Ristin kriisitilanteissa maailmalle lähtevän kenttäsairaalan henkilöstön lähettämistä hoivakodin tilannetta korjaamaan. O

”On aika pystyttää kenttäsairaala nyt omalle maaperälle. Paikalla on oltava myös riippumaton valvota. Näin räikeiden epäkohtien taloa ei saa jättää vahditta”, Juvonen vaatii.

Aluehallintoviraston mukaan tarkastuskäynnillä havaittiin ”useita vakavia ja pitkään jatkuneita puutteita”.

”Asukkaita oli tehostetussa palveluasumisessa paikalla 40, vaikka lupa on myönnetty vain 25 asukkaalle. Lääkkeiden säilytyksessä, antamisessa ja käsittelyssä on tapahtunut lukuisia virheitä. Herttuattaren asukkaille on esimerkiksi annettu vääriä, toisille asukkaille tarkoitettuja lääkkeitä. Välillä lääkkeitä on kokonaan unohdettu antaa. Huumausaineiksi luettavia lääkkeitä on myös kadonnut. Hoitajat eivät ole saaneet riittävää ohjeistusta lääkkeiden antamiseen tai työhönsä ylipäätään. Hoitajien nopea vaihtuvuus on aiheuttanut vaaratilanteita yksikössä, sillä asukkaita ei ole tunnettu riittävän hyvin”, virasto kertoi.

Juvonen korostaa, että kyseessä on vakavat rikkomukset. Hän linjaa, että Suomessa on lähdettävä rakentamaan avoimuutta vanhustenhoidon kentälle.

”Apua on oltava aina saatavilla ja myös hoivayrittäjän, suuremmankin toimijan, on uskallettava pyytää apua äkkiarvaamattomiin tilanteisiin kuten henkilöstövajeeseen ja potilasturvallisuuden heikkenemiseen. Tällaista mallia meillä ei ole, mutta se voidaan luoda. Hallituksen on annettava käsky ryhtyä laatimaan vanhustenhoidon varasuunnitelmaa kriisitilanteisiin. Kuka ottaa ohjat käsiinsä, kun yrittäjän voimat ja taidot loppuu. Rakenteet kuntoon.”

