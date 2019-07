Moskovassa pidätetty suomalainen: ”Venäjä liikkuu kovaa vauhtia kohti diktatuuria”

Suomalainen tietokirjailija Ville Ropponen kertoo joutuneensa pidätetyksi lauantaina Moskovassa. Venäjän pääkaupungissa pidätettiin lauantaina ainakin 1 300 ihmistä opposition järjestämän mielenosoituksen vuoksi.

Ropponen kertoo julkisessa Facebook-päivityksessään olleensa seuraamassa mielenosoitusta Tverskaja ulitsalla ja Tverskoi bulvarilla.

”Arviolta tuhansia ihmisiä yritti kokoontua mielenilmaukseen. Yli 400 oli otettu kiinni jo etukäteen. Tulikuuma päivä, satoja poliiseja, roskvardija-kansalliskaartin keskenkasvuisia mellakkavarusteissa, Omon-joukkoja, mielenosoittajien vihaisia huutoja "varkaille" ja "Venäjän häpäisijöille" , pidätysautoja, joukkojenhallinta-ajoneuvoja, poliisin busseja, tutka-auto, puolijoukkuetelttoja, aivan kuin Moskovan keskustassa olisi ollut sotilasoperaatio”, hän kuvailee.

Ropposen mukaan ”päällimmäisenä erottui vallanpitäjien järjestämä massiivinen väkivaltakoneistojen voimannäytön spektaakkeli”.

Hän itse kertoo joutuneensa pidätetyksi vain, koska oli paikalla.

”Poliisi pidätti minut Moskovassa. Puistosta Tsvetnoi bulvarin läheltä. Ilman muuta syytä kuin paikallaolo. He veivät minut kalteriautossa kolme varttia Moskovan ulkopuolelle, ja päästivät. Muut pidätetyt jäivät mielivaltaisesti kiinniotetuiksi. Vapauduin kahden tunnin jälkeen lähellä Alma-Atinskin metroasemaa. Jalkauduin.”

Ropponen pitää pidätyksiä yhtenä merkkinä siitä, että Venäjä on ajautumassa kohti diktatuuria.

”Venäjä ikävä kyllä liikkuu kovaa vauhtia kohti diktatuuria. Opposition ehdokkaiden pidätykset, oppositiomedian tukahduttaminen jne ovat selvimpiä merkkejä Putinin suunnitelmista.”

Mielenosoittajat vaativat vapaita paikallisvaaleja Moskovaan, sillä viranomaiset ovat estäneet joidenkin opposition edustajien asettumisen ehdolle. Moskovan paikallisvaalit pidetään 8. syyskuuta.

Mielenosoituksen koolle kutsunut Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi tuomittiin keskiviikkona vankeuteen 30 päiväksi.

Venäjällä pitkään vangittuna olleen, vuonna 2013 vapautunutta liikemies Mihail Hodorkovskia tukeva Khodorkovsky Center pitää Moskovan tapahtumia merkkinä samanlaisesta kansannoususta joita aikaisemmin on tapahtunut muun muassa Ukrainassa ja Armeniassa.

Kansainvalisen politiikan kommentaattoria profiloitunut Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt arvioi, että juuri tämä pelottaa presidentti Vladimir Putinia.

”Tämä on se, mitä Kreml pelkää enemmän kuin mitään muuta.”

