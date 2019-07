Julkisuuteen palannut Hussein al-Taee IL-TV:ssä: ”Jos kenen tahansa elämä pilkotaan atomeiksi, niin kaikki on mahdollista”

Pitkään kestäneeltä sairauslomalta tällä viikolla palannut sdp:n kansanedustaja Hussein al-Taee kertoo, että hänen vointinsa on nyt paljon parempi kuin muutama kuukausi sitten.

Al-Taeen vanhat juutalaisvastaiset sosiaalisen median päivitykset tulivat julki eduskuntavaalien jälkeen. Hän joutui kohun vuoksi sairaalahoitoon ja pitkälle sairauslomalle.

Nyt hän sanoo, että olisi ”varmasti toiminut toisin”.

”Vointi on paljon parempi kuin muutama kuukausi sitten. Olisin varmasti toiminut toisin, mutta nyt katsotaan eteenpäin. Kirjoitukset ovat sellaisia, mitkä eivät edusta minua millään tavalla. Mitä olisin tehnyt toisin? Olisin tullut niiden kanssa itse ulos jo paljon aikaisemmin”, al-Taee arvioi medialle etnofestivaali Facesin yhteydessä sunnuntaina. IL-TV videoi haastattelun.

”Ihminen saa muuttua ja meidän yhteiskunta ja sosialidemokraattinen liike sen sallii ihan hyvin. Minulla on neljä vuotta aikaa ansaita paikkani luotettavana toimijana, poliitikkona. Se, että saa kansanedustajan valtakirjan, se on aina alku. Neljä vuotta on nyt aikaa näyttää, että on luottamuksen arvoinen ja tätä lähdetään rakentamaan rauhallisin askelin ja levollisin mielin”, hän jatkoi.

Tiistaina useat tiedotusvälineet uutisoivat al-Taeen ilmoittaneen vääriä tietoja koulutuksestaan LinkedInissä. Sdp:n puoluesihteeri Antti Lindtman kertoi tässä yhteydessä Iltalehdelle, että sdp:n eduskuntaryhmä kuulee Al-Taeen selvityksen syyskuussa.

”Ryhmä kuulee Al-taeen selvityksen kaikista näistä asioista syyskuussa. Myös edustajien pitää ilmoittaa opintosuorituksensa oikein. Kun tiedetään mitä on tapahtunut ja kun on kuultu Al-taeen oma selvitys, voidaan asiassa sanoa enemmän”, hän sanoi.

Al-Taeen mukaan ”jää nähtäväksi”, miten puoluetoverit suhtautuvat.

”Me olemme kaikki aikuisia ihmisiä ja tiedämme, että joskus virheitä sattuu ja löydämme keinot tehdä yhteistyötä.”

Toimittajat kysyivät häneltä myös, onko tulossa vielä uusia paljastuksia.

”Sanotaan näin, että jos kenen tahansa elämä pilkotaan atomeiksi, niin kaikki on mahdollista. Varsinkin, jos ne atomit järjestetään uudelleen. Mutta sanoisin, että minulla ei ole mitään sellaista, mikä vähentäisi äänestäjiä. Uskoisin, että kaikki mitä tästä lähtien voi tulla ilmi, lisää äänestäjien määrää”, al-Taee vastasi.

