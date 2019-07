Laura Huhtasaari tapaus Unkarista: ”Venäjä on erittäin tyytyväinen, jos Suomi suututtaa Naton jäsenen”

Europarlamentaarikko, oppositiopuolue perussuomalaisten presidenttiehdokkaana aiemmin toiminut Laura Huhtasaari (ps) osallistuu keskusteluun Suomen ja Unkarin suhteista. Unkarissa on kritisoitu Suomea, joka EU-puheenjohtajuuskaudellaan on nostanut esiin oikeusvaltiokysymykset.

Lisäksi EU-komission mukaan Unkari rikkoo EU-lakia turvapaikanhakijoiden kohtelussa.

LUE MYÖS: Tutkijan havainto Viktor Orbánin Suomi-ryöpytyksestä: ”Hyvin tietoinen provokaatio”

”EU:n pitää toimia yhdenvertaisesti. Rahat pois Unkarilta, Puolalta, Romanialta, Espanjalta...”, Laura Huhtasaari tviittaa.

”EU ei voi mielivaltaisesti leikata rahoja vain joltain, silloin pitää myös leikata Romanialta, Puolalta ym. Sillä on seurauksensa, mutta pienen Suomen ei kannata hankkia itselleen turhaan vihollisia”, hän jatkaa.

Huhtasaari sanoo kritiikkiä herättäneessä Twitter-keskustelussa, ettei tue Unkaria, vaan vaatii samanlaista kohtelua myös muille. Samaan aikaan hän uskoo EU:n hajoavan.

Huhtasaaren mielestä ei ole ulkopoliittisesti Suomen edun mukaista asettua Unkaria vastaan asiassa.

”Myös Venäjä seuraa asioita ja on erittäin tyytyväinen, jos Suomi suututtaa Naton jäsenen”, Huhtasaari tviittaa.

Myös Venäjä seuraa asioita ja on erittäin tyytyväinen, jos Suomi suututtaa Naton jäsenen. — Laura Huhtasaari (@LauraHuhtasaari) July 29, 2019

Huhtasaari uskoo, että Unkari vastustaisi, jos Suomi joskus haluaisi liittyä puolustusliitto Natoon.

Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, mutta aihe ei ole ollut juurikaan esillä julkisessa keskustelussa viime aikoina.

Unkarin Suomi-kritiikki on Suomessa tulkittu propagandaksi. Unkarin pääministeri Viktor Orbán arvosteli Suomea hyvin suorin sanoin viikonloppuna. Hän toisti johtamansa Fidesz-puolueen jo aikaisemmin esittämät syytökset, joiden mukaan Suomi voi vaatia EU-mailta oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, koska Suomessa oikeuslaitos on poliittisessa kontrollissa.

LUE MYÖS: Historiantutkija arvioi Viktor Orbánin puhetta: ”Ei kai autoritaari tuon selkeämmin voi maailmankuvaansa ilmaista”

”Tämä on tällaista trumpmaista politikointia. Sillä ei ole tällaisessa ajattelussa väliä, mitkä ovat faktat, vaan sillä, kenellä on oikeus sanoa ne. Väitteet ovat olleet kontekstista irrotettuja puolitotuuksia, ja tässä poliittisessa propagandassa pelataan yksinkertaistuksilla, joissa Orbán on erityisen taitava”, Unkariin perehtynyt yliopistonlehtori Heino Nyyssönen sanoo Iltalehdelle.

Nyyssönen on aiemmin arvioinut, että perussuomalaiset ovat suhtautuneet Unkariin myönteisesti maahanmuuttopolitiikan vuoksi.

Keskustelua Puheenvuoro-blogipalvelussa:

Kannattaako Suomen toimia tuomarina Unkarin ja Puolan oikeusvaltio-ongelmissa?

Kumotkaa tuoreeltaan Orbánin väitteet!

Huhtasaari lyö Suomen hallitusta Unkarilla ja Venäjällä