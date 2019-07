Käräjäoikeus Arabianrannan murhasta: Tekijä syyntakeeton, oikeus jätti tuomitsematta

Helsingin käräjäoikeus on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että Arabianrannan jouluaaton 2018 murhaan syyllistynyt mies oli syyntakeeton.

Käräjäoikeuden mukaan mies surmasi 7-vuotiaan sukulaispoikansa isokokoista veistä käyttäen. Käräjäoikeus katsoi teon olevan raaka ja julma sekä myös kokonaisuutena arvostelleen törkeä. Sen sijaan näyttöä ei ollut siitä, että vastaaja olisi toiminut vakaasta harkinnasta.

”Vastaajalle tehdyssä perusteellisessa mielentilatutkimuksessa on todettu, että vastaaja oli tekohetkellä mielisairaudesta johtuvien harhojen vuoksi syyntakeeton ja hän on edelleen mielenterveyslain tarkoittaman tahdonvastaisen hoidon tarpeessa. Koska rangaistuksen tuomitseminen edellyttää syyntakeisuutta, käräjäoikeus on jättänyt vastaajan rangaistukseen tuomitsematta”, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

Käräjäoikeus velvoitti vastaajan korvaamaan oikeudenomistajille hautaamiseen liittyviä kuluja yhteensä 5 200 euroa ja muita rikoksesta aiheutuneita kuluja yhteensä 8 400 euroa. Lisäksi vastaaja velvoitettiin korvaamaan kummallekin oikeudenomistajalle rikoksen aiheuttamasta kärsimyksestä 20 000 euroa, oikeus kertoo.

LUE MYÖS: Poliisi: Arabianrannan murhasta epäilty on uhrin eno – kertoi kuulusteluissa harhoistaan