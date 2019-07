Opetusministeri Li Andersson vastaa: ”Koulujen henkilöstömitoituksia tarkastellaan – lain puutteet ovat toimeenpanossa”

Opetusministeri Li Andersson (vas) kirjoittaa Facebookissa peruskoulun oppimistuen ja henkilöstöresurssien ongelmista. Kirjoituksen voi nähdä vastauksena opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle, joka tänään toivoi Anderssonilta huomiota opettajien sitovaan henkilöstömitoitukseen ja kolmiportaiseen tukeen. LUE LISÄÄ: Opettajien liitolta avaus Li Anderssonille: ”Suomeen tarvitaan opettajamitoitus – ei sanaakaan hallitusohjelmassa”

Anderssonin päivityksen näet kokonaisuudessaan jutun lopussa.

”Peruskoulun kentällä keskustelua herättää oppilaiden kolmiportaiseen tukeen liittyvät puutteet, joiden juurisyyt usein ovat liian vähäiset henkilöstöresurssit ja, että erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat opiskelevat pienryhmien sijaan yleisryhmissä. Inkluusion idea on, että tuen tarpeessa olevat oppilaat pystyvät oppimaan muiden mukana samassa ryhmässä. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että jos ryhmässä on monta tukea tarvitsevaa oppilasta, mutta ei tukevaa henkilökuntaa, on tilanne kestämätön. Usein pienryhmä on myös oppilaan kannalta paras mahdollinen ratkaisu vaikka tuki yleisryhmässä voitaisiinkin järjestää”, Andersson kirjoittaa.

”Hallitus satsaa 190 miljoonaa peruskoulun laadun ja tasa-arvon parantamiseen ja inkluusion ja erityisopetuksen parantaminen ovat merkittävässä roolissa tässä työssä. Myös henkilöstömitoituksia tarkastellaan tässä yhteydessä. Valmistelu käynnistyy heti lomien jälkeen ja tavoitteena on toteuttaa kehittämistoimet mahdollisimman vähällä ’hankehumpalla’”, hän jatkaa.

Anderssonin mukaan lain muuttamista voidaan harkita.

”Käsittääkseni laki sinänsä on ihan hyvä, eli puutteet ovat sen toimeenpanossa. Jos kuitenkin huomataan lain päivittämisen tarpeita voidaan myös sitä tarkastella”, hän kirjoittaa.

