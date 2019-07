Kuluttaja vertaili lento- ja laivamatkaa Tukholmaan – Risteily aiheuttaa jopa suuremmat päästöt

Lentoliikennettä parjataan sen päästöjen takia, mutta laivaliikenne ei ole sen puhtaampaa, kertoo Kuluttaja-lehti.

Suomalaiset ovat risteilykansaa. Viime vuonna suomalaiset tekivät noin kahdeksan miljoonaa ulkomaanmatkaa, joista yli kolmasosa tehtiin laivalla. Esimerkiksi Ruotsin-matkoista kaksi kolmesta tehtiin meriteitse.

Lentämisen päästöt ovat puhuttaneet lomamatkalaisia jo pitkään, ja moni ilmaston lämpenemisestä huolestunut on vaihtanut lentokoneen esimerkiksi junaan ja laivaan.

Mutta onko laivakaan loppujen lopuksi ilmastoystävällinen matkustusväline? Jos asiaa kysytään Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskuksesta, vastaus on ei.

Tekniikan tohtori Heikki Liimataisen mukaan laivojen ja lentokoneiden päästöt ovat matkustajaa kohden suunnilleen samanlaiset. Vertailu on kuitenkin vaikeaa, sillä päästöihin vaikuttavat muun muassa laivan tyyppi, nopeus, polttoaine, täyttöaste sekä mukana kulkevan rahdin määrä.

Jos eri kulkuvälineet pitäisi laittaa järjestykseen niiden aiheuttamien päästöjen perusteella, nousevat laiva ja lentokone päästöjen kärkeen, selviää Kuluttaja-lehden tekemästä selvityksestä.

Henkilöautoon verrattuna laivan ja lentokoneen päästöt ovat matkustajaa kohden kaksinkertaiset, jos henkilöauton kyydissä on vain kaksi ihmistä. Yhdensuuntainen matka Helsingistä Tukholmaan vastaa noin 4 000 kilometrin maantieajoa.

Bussiin verrattuna päästöt ovat nelinkertaiset. Juna on kulkupeleistä vähäpäästöisin.

Jos vertailuun lasketaan mukaan infrastruktuuri, autoilun päästöt kasvavat suhteessa laiva- ja lentoliikenteeseen, sillä teitä joudutaan kunnostamaan jatkuvasti.

Matkustamisen ympäristöpäästöt perustuvat VTT:n ylläpitämään Lipasto-tietokantaan. Sen laskelmien mukaan Ruotsin-laivan nopeudella kulkevan autolautan hiilidioksidipäästöt ovat 143 grammaa henkilökilometriltä. Tällaisia ovat suurin osa esimerkiksi Tallink Siljan ja Viking Linen Tukholmaan matkaavista laivoista.

Yhden matkustajan hiilidioksidipäästöt ovat siis 500 kilometrin laivamatkalla Helsingistä Tukholmaan noin 72 kiloa. Se on jopa enemmän, kuin vastaavalla lentomatkalla. Suihkuturbiinikoneella lentäminen Helsingistä Tukholmaan aiheuttaa noin 64 kilon päästöt henkilöä kohden.

Vielä enemmän päästöjä aiheuttavat sellaiset nopeat lautat, jotka kulkevat risteilyvauhdin sijaan parissa tunnissa Tallinnaan. Tällainen kahden tunnin autolautta aiheuttaa 28 kilon päästöt matkustajaa kohden, vaikka matka on 80 prosenttia Tukholman-risteilyä lyhyempi.

Päästöt kuriin lähivuosikymmeninä

Laivojen ja lentokoneidenkin välillä on eroja. Perinteistä suihkuturbiinikonetta vähäpäästöisempi vaihtoehto on potkurikone, joka kuljettaa matkustajan Helsingistä Tukholmaan 41 kilon päästöillä. Se on yli 20 kiloa vähemmän kuin suihkukoneen päästöt samalla matkalla.

Laivamatkan päästöjä voi alentaa puolestaan polttoaineen valinnalla. Raskaan polttoaineen vaihtaminen nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen pienentää aluksen päästöjä parilla kymmenellä prosentilla. Samalla pienenevät myös merenkulun typpi- ja rikkipäästöt.

EU:n rikkidirektiivi on rajoittanut laivojen rikkipäästöjä Itämerellä vuodesta 2015 alkaen. Polttoaineen rikkipitoisuus saa olla korkeintaan 0,1 prosenttia.

Ensi vuonna rikkirajoitus laajenee kaikille maailman vesille. Rajoituksen voimaantulon jälkeen polttoaineen rikkipitoisuus saa olla enintään 0,5 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kanadan rannikoilla raja on yhtä tiukka kuin Itämerellä, 0,1 prosenttia.

Itämerellä rikkipäästöt ovat direktiivin ansiosta jo painuneet lähelle nollaa. Laivat ovat siirtyneet käyttämään joko vähärikkistä polttoainetta tai rikkipesureita, jotka puhdistavat raskaan polttoöljyn ylimääräisestä rikistä.

Typpipäästöjä voi nykyisin rajoittaa vapaaehtoisella katalysaattorilla, ja uusien laivojen typpipäästörajoitukset tiukkenevat kahden vuoden kuluttua.

Hiilidioksidipäästöihin on odotettavissa merkittäviä leikkauksia lähivuosikymmenten aikana, sillä YK:n alainen merenkulkujärjestö on sitoutunut vähentämään laivojen hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, kun päästöjä verrataan vuoden 2008 tasoon.

Sitä ennen päästöt kuitenkin kasvavat edelleen, sillä risteilyjen suosio kasvaa vuosi vuodelta niin Suomessa kuin maailmalla.

