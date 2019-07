Kypsyminen ”taksikaaokseen” leviää – ”Keskustassa herätty kritisoimaan Anne Bernerin uudistusta ja hyvä niin”

Taksiuudistus hiertää nyt useammankin hallituspuolueen poliitikon mielessä. Uudistuksen ajoi Juha Sipilän (kesk) hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd) mukaan uuden taksilain voimaantulo voi kestää vuoteen 2021. Helsingin Sanomien jutussa puolestaan kuvailtiin hiljattain Helsinki-Vantaan taksikaaosta.

Myös Bernerin omasta puolueesta keskustasta kuuluu kritiikkiä uudistusta kohtaan. Keskustan kansanedustajat Joonas Könttä ja Mikko Kärnä toivovat Ilta-Sanomissa lakiin korjauksia.

”Taksilaki on välttämätöntä uudistaa. Sen säätäminen oli virhe ja tuosta virheestä on otettava opiksi. Vaikutusarvioinnit eivät todellakaan pitäneet paikkaansa ja palvelutaso heikentyi. Tähän on käytävä nyt nopeasti käsiksi”, Kärnä kirjoittaa Facebookissa.

”Nyt keskustassa on herätty kritisoimaan oman ministerin taksiuudistusta, ja hyvä niin”, kirjoittaa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki Facebookissa.

”Kun silloinen liikenneministeri Berner esitteli taksiuudistusta, hän mainosti miten ’jatkossa takseja voi ottaa lennosta niinkuin muuallakin maailmassa’. Tämä kertoi aika paljon siitä, millä tietämyksen tasolla Berner ajoi taksiuudistusta. Nostin silloin esille keskustelussa mm. Tukholman ja Tallinnan esimerkit. Jos vahingossa tai tietämättömyyttään ottaa väärän firman taksin, tulee ’laillisesti ryöstetyksi’”, Arhinmäki kirjoittaa.

Hän sanoo kannattavansa Lontoon-mallia.

”Takseissa, jotka otetaan lennosta tai tolpalta, pitää olla määritelty maksimitaksa ja mittari sekä kuljettajilla jonkinlainen koulutus. Tämän lisäksi voisi olla erikseen tilattavia takseja, joissa hinta sovitaan tilauksen yhteydessä ja samalla tilaaja on tietoinen, ettei taso välttämättä ole sama kuin koulutetuissa takseissa”, Arhinmäki kuvailee.

Sdp:n kansanedustaja Erkki Tuomioja toivosi ministeri Marinin arviota pikaisempaa muutosta lakiin.

”Ymmärrän hyvin ettei Sanna Marin liikenneministerinä voi noin vain käynnistää miljardiluokan ratahankkeita vaan hyvä, huolellinen ja perusteellinen valmistelu on tarpeen. Voisiko kuitenkin taksikaaoksen korjaaminen tapahtua vähän nopeammin kuin 2021 aikataululla? Voisiko vaikka kumota sudeksi osoittautuneen lain ja palauttaa hyvin toiminut vanha järjestelmä voimaan, siihen voidaan sitten toki tehdä myöhemmin parannuksia”, Tuomioja kirjoittaa Facebookissa.

