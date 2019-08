”Äärioikeistoa” – Tutkijan sanat A-studiossa kuohuttavat perussuomalaisia

Tutkija, vihreiden ehdokkaanakin ollut Oula Silvennoinen lukee perussuomalaiset puolueena osaksi äärioikeistoa. Silvennoinen kertoi näkemyksensä eilen keskiviikkona Ylen A-studiossa.

”Kannattaa tehdä selväksi katsojillekin, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan äärioikeistosta. Se on aika laaja termi, jonka alle mahtuvat oikeistoekstremistiset, Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kaltaiset uusnatsiliikkeet, että sitten oikeistoradikaalit puolueet, sellaiset kuin perussuomalaiset”, Silvennoinen sanoi.

”Perussuomalaiset täyttää suoraan oikeistoradikalismin määritelmän, eli kysymys on siis suhteesta autoritarismiin, hierarkkiseen yhteiskuntaan ja sellaiseen kategoria-ajatteluun”, hän jatkoi.

A-studiossa Silvennoisen kanssa keskustelemassa ollut kansanedustaja ja perussuomalaisten entinen puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo tyrmäsi täysin Silvennoisen sanat.

”En kyllä lähtisi laittamaan perussuomalaisia äärioikealle yhtään ollenkaan”, hän sanoi.

”Perussuomalaiset on keskilinjan puolue. Meidän puolueen poliittiset linjaukset ja ohjelmat ja asiat, mitä me ajetaan ja miten me äänestäjien kanssa toimitaan on kaikki keskellä. Semmoinen vanha vasemmisto-oikeisto-akseli on aika mennyttä maailmaa. Olemme konservatiivipuolue kyllä, mutta ei äärioikealla”, hän jatkoi.

Slunga-Poutsalo sanoi myös, etteivät perussuomalaiset ole marssineet natsilippujen alla.

”Ei natsilippujen alla, mutta natsien kanssa joka itsenäisyyspäivänä”, vastasi Silvennoinen tähän.

Silvennoisen sanat ovat ohjelman jälkeen herättäneet keskustelua Twitterissä. Myös Yle on saanut perussuomalaisilta kritiikkiä.

”Millainen tutkija tosissaan väittää, että 20,7% kannatusta nauttiva Suomen suosituin puolue PS on äärioikeistolainen puolue? Tätä Oula Silvennoista kierrätetään Ylellä jatkuvasti tutkijaroolin vuoksi, vaikka hänellä on selvä poliittinen vihreä agenda”, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen tviittaa.

Tynkkyselle moni on vastannut, ettei kannatuksen tasolla voi perustella sitä, onko puolue äärioikeistolainen vai ei.

Myös kansanedustaja Jani Mäkelä kritisoi Yleä Silvennoisen ottamisesta ohjelmaan mukaan ja kutsuu tätä ”patologiseksi perussuomalaisten vihaajaksi”.

Samaan aikaan moni tutkija on puolustanut Silvennoisen asemaa.

”Silvennoinen on erittäin pätevä ja arvostettu tutkija. Jos hänen analyysisssään on puutteita, mikä on tietenkin mahdollista, ei kritiikiksi kelpaa se, että hän on jonkun puolueen jäsen”, tviittaa oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen.

Perussuomalaisissa tapahtui muutos vuonna 2017, kun puolue hajosi Jussi Halla-ahon noustua puheenjohtajaksi. Puolueesta irtautunut ryhmä muodosti Sinisen tulevaisuuden. Tuolloin Yle kysyi tutkijoilta, onko perussuomalaiset äärioikeistolainen puolue. Jyväskylän yliopiston valtio-opin tutkijatohtori Tommi Kotonen sanoi, että puolue on oikeistoradikaali muttei äärioikeistolainen. Kotosen mukaan termien välinen ero on suuri.

”Perussuomalaiset toimii poliittisen järjestelmän kautta. Se on puolueena sitoutunut näihin pelisääntöihin ja noudattaa niitä. Siinä mielessä se on toista maata, kuin äärioikeistolaiset ryhmät. Suomalaisessa keskustelussa on perinteisesti käytetty käsitettä äärioikeisto aika löyhästi. Äärioikeistolaisuuteen kuuluu, että ollaan valmiit toimimaan myös parlamentaarisen järjestelmän ulkopuolella”, Kotonen kommentoi.

Myöskään Turun yliopiston poliittisen historian professori Vesa Vares ei halunnut kutsua perussuomalaisia äärioikeistolaiseksi, kun taas populismia tutkinut Emilia Palonen totesi perussuomalaisten olevan äärioikeistolainen puolue.

Perussuomalaisten sijoittumisesta poliittisella kartalla keskusteltiin myös keväällä, kun eduskunnassa päätettiin istumajärjestyksestä.

Poliittisen historian professori Timo Soikkanen kuvaili tuolloin Uudelle Suomelle, että perussuomalaiset sijoittuu oikeiston ja vasemmiston väliin kulkevalle "herravihalinjalle".