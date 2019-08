Henna Virkkunen Pointissa: ”Viktor Orbán tietää mistä on kyse – tämä koskee kaikkia EU:n jäseniä ja parlamentti hyväksyi sen jo”

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok) huomautti tänään, että koko EU-parlamentti on jo hyväksynyt sen, että EU-rahoitus sidotaan jatkossa oikeusvaltioperiaatteeseen. Virkkunen otti asian esiin Pointti-kaupunkifestivaalilla Ylen europarlamentaarikkokeskustelussa.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari kommentoi aiemmin Unkari-keskustelua, että hänen mielestään EU-rahoja ”ei voi mielivaltaisesti leikata vain joltain”, vaan silloin tulisi leikata myös muun muassa Puolalta ja Romanialta.

Näin juuri EU onkin tekemässä, kuten Virkkunen tänään torstaina huomautti.

Unkari-kohu alkoi, kun Unkarista alkoi kuulua Suomi-kriittisiä kannanottoja. Pääministeri Viktor Orbán on myös suoraan hyökännyt Suomea vastaan. Syynä tähän on se, että Suomi nostaa oikeusvaltioasiat vahvasti esille EU-puheenjohtajuuskautensa aikana.

”Viktor Orban tietää erinomaisen hyvin, mistä on kyse, ja hän pyrkii tällä kääntämään huomion pois Unkarin ongelmista, että hän syyttelee Suomea. Mutta itse asiassa tämä asia, jota Suomi pitää nyt esillä, on meneillään oleva prosessi. Yli vuosi sitten komissio teki jo ehdotuksen, että jatkossa EU-maiden rahoitus sidotaaan oikeusvaltioperiaatteeseen, ja me EU-parlamentissa ollaan se jo hyväksytty viime talvena. Ja nyt jäsenmaiden pitäisi hyväksyä osaltaan tämä lainsäädäntö, että se tulisi voimaan. Mutta keväällä lainsäädäntöä ei lainkaan edistetty, kun Romania oli puheenjohtajamaa, ja nyt Suomi on lähtenyt sitä vahvasti edistämään niin kuin sen kuuluukin puheenjohtajamaana. Se ei ole mikään Unkariin suuntautuva asia, vaan se koskee kaikkia EU-jäsenmaita. Eli kaikkien osalta sidotaan oikeusvaltioperiaatteeseen jatkossa rahoitus ja se on tärkeä, hyvä asia. Ja on hienoa, että Suomi puheenjohtajamaana on nostanut sen vahvasti esiin, koska tähän asti parlamentti ja komissio ovat pitäneet tätä asiaa esillä, mutta jäsenmaat ovat vähän istuneet aidalla, ne eivät ole ottaneet kantaa. Nyt kaikkien jäsenmaiden pitää ottaa tähän kantaa”, Virkkunen sanoi.

”On kestämätöntä, että on jäsenmaita, jotka viis piittaavat meidän yhteisistä perusarvioista mutta ne nostavat merkittäviä määriä EU-tukia. Eihän kansalaiset tämmöistä voi hyväksyä Suomessa eikä muuallakaan. Se rapauttaa meidän koko yhteisöä”, Virkkunen sanoi.

