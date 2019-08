Tuntematon Timo Kivinen, 59, alkoi johtaa Suomen armeijaa – ”Ilman lakimuutosta en seisoisi tässä tänään”

Kenraali Timo Kivinen, 59, on aloittanut tänään Suomen puolustusvoimain komentajana. Aika monelle kansalaiselle Kivinen on tuntematon nimi. Hän ei ole Twitter-hahmo kuten edeltäjänsä Jarmo Lindberg, eikä hän ollut myöskään julkisuudessa olleiden ennakkospekulaatioiden kärkinimi uudeksi komentajaksi.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimitti Kivisen virkaan juhannuksen alla. Hänen on määrä toimia komentajana maaliskuun loppuun 2024.

Uusi Suomi kysyi kenraali Kiviseltä hänen tämänpäiväisessä tiedotustilaisuudessaan, yllättyikö Kivinen itse valinnastaan.

”Ensinnäkin voisi sanoa näin, että jos laki meidän eroamisiästä ei olisi muuttunut, en seisoisi tässä tänään. Vanhan lain mukaan eroamisikäni olisi ollut 63 vuotta. Minun mielestäni ei olisi ollut mitään järkeä nimittää puolustusvoiman komentajaksi kolmeksi vuodeksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi”.

Kivinen täyttää 63 vuotta runsaan kolmen vuoden kuluttua joulukuussa. Lakia eroamisiästä muutettiin vuoden 2018 alusta.

Kivisen vastauksessa saa mediakin oman osansa.

”Näin tässä sitten kävi ja joku media taisi kirjoittaa, että olin indikoinut, että olin valmistautunut lähtemään reserviin. Perustan oman ajatteluni aina faktoihin ja viime kevättalvena fakta oli se, että minun pääesikunnan päällikön virkani päättyi tämän vuoden lopussa. Jos tarina tässä matkalla muuttuu, se on ihan toinen tarina ja nyt se sitten muuttui.”

Vaikka Timo Kivinen oli monelle Suomen armeijan asioita läheltäkin seuraavalle yllätysvalinta, ovat hänen ansionsa sotilaan huomattavat ja koulutustausta on hyvin kansainvälinen.

Lappeenrantalainen suoritti kadettikoulun 1979–1982 priimuksena, kävi Yhdysvalloissa US Army Airborne and Ranger -koulutuksessa, toimi pataljoonaupseerina rauhanturvaoperaatiossa Bosniassa 1990-luvun lopulla, suoritti lisäopintoja Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, ylsi Karjalan prikaatiin komentajaksi 2011 ja pääesikunnan päälliköksi 2017. Siinä välissä hän ehti toimia esimerkiksi sotilasasiamiehenä Unkarissa, Ukrainassa ja Itävallassa.

Kivisen komentajakausi osuu mielenkiintoiseen saumaan siksikin, että hänen virkakautensa aikana tehdään Suomen puolustusvoimien kaikkien aikojen rahallisesti suurin päätös, kun 64 Hornet-hävittäjän suorituskyky korvataan uusilla hävittäjillä niin sanotussa HX-hankkeessa. Hankinnan kokoluokka on 7–10 miljardia euroa.

Hävittäjistä pyydetään vielä viideltä valmistajalta tarkennetut tarjoukset, ja vuoden 2021 loppuun mennessä on tarkoitus tehdä poliittinen päätös uusista hävittäjistä. Kuvio mennee niin, että monitoimihävittäjän valinta on sotilaiden, ja poliitikot hyväksyvät rahoituspäätöksen viime kädessä eduskunnassa.

Kivinen pitää itsekin hävittäjävalintaa virkakautensa suurimpana asiana.

Minkälaisena näette oman roolinne tässä HX-hankkeen valmistelussa ja päätöksenteossa?

”Meillähän on hanke, jossa sitä käytännön valmistelua tehdään. Johto tietysti säännönmukaisesti briiffataan, missä mennään, ja meiltä saattaa tulla hankkeen puolelle lisävaatimuksia johonkin prosessin vaiheeseen. Mutta se huipentuu siihen, että aikanaan kun tarjoukset on saatu ja analysoitu, niin sitten niihin muodostetaan sotilaallinen kanta. Se muodostetaan täällä puolustusvoimien johdossa se kanta, joka viedään sitten poliittiseen päätöksentekoon. Se lähtee siitä, että suorituskyky korvataan täysimääräisesti, mutta se lopputulema sitten, sen päätöksen seurannaisvaikutus pitää olla sellainen, että meillä on tasapainoinen puolustusjärjestelmä myös ensi vuosikymmenen lopulla”, Kivinen vastasi Uudelle Suomelle.

Kivisenkin kaudella läntinen sotilaallinen yhteistyö on edelleen tiivistymässä. Ruotsin puolustusvoimien kanssa suomalaiset käyvät jatkuvasti keskusteluja.

”Meillä on tällä hetkellä ruotsalaiskollegojen kanssa sotilaallisella tasolla keskustelut siitä, mikä se seuraava askel voisi olla. Hallitusohjelmassa todettiin, että syvennetään edelleen. Kun asia on analysoitu, viedään heidän kanssaan molempiin maihin samanoloinen ja -sisältöinen esitys. Ei olla nyt ihan siinä kohtaa vielä, että lähtisin tästä jotain isompaa avaamaan”, Kivinen sanoo arvoituksellisesti.

