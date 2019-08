”Auts, Aino-Kaisa Pekonen, et voi olla tosissasi” – Kokoomuksen kansanedustaja puuttuu ministerin sanoihin työttömyysturvasta

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen nostaa esiin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) kommentin aktiivimallista ja työttömyysturvasta.

Pekonen on aktiivimallista samoilla linjoilla kuin puolueensa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Pekonen kuitenkin sanoo, ettei työttömyysturvan leikkaaminen ylipäänsä tuo yhtään uutta työpaikkaa.

”Kiitos Paavo Arhinmäki hyvästä puheenvuorosta liittyen aktiivimalliin Yle A-studiossa. Aktiivimallin erittäin epäoikeudenmukainen leikkuri puretaan mahdollisimman pian. Ei työttömyysturvan leikkaaminen työttömältä tuo yhtään uutta työpaikkaa Suomeen”, Pekonen tviittaa.

Vartiainen vastaa Pekoselle:

”Auts. Aino-Kaisa Pekonen, et voi olla tosissasi (”ei tuo yhtään uutta työpaikkaa”). Totta kai työn vastaanottamisen kannustin vaikuttaa työsuhteiden syntymiseen! Olette juuri riemuinneet aivan vastaavan keppireformin, ansioturvan lisäpäivien ikärajan noston, työllisyysvaikutuksista!” Vartiainen tviittaa.

Arhinmäki on sanonut ennenkin, ettei aktiivimalli ole tuonut uusia työpaikkoja.

”Yhtään uutta työpaikkaa ei aktiivimallilla ole synnytetty”, Arhinmäki sanoi kesäkuussa eduskunnassa.

Vasemmistoliitton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puolestaan muotoili tuolloin näin:

”Aktiivimalli on lisännyt työllisyyttä lähinnä työvoimahallinnossa.”

Pekonen puolestaan sanoi heinäkuussa, että aktiivimallin leikkuri puretaan, vaikka sen työllistävyydestä tulisi uutta tietoa.

Pääministeri Antti Rinne sanoi Yle Uutisten haastattelussa eilen torstaina, että aktiivimallin leikkuri poistetaan ensi vuoden alusta.

”En usko, että sillä on syntynyt yhtään uutta työpaikkaa. Se on ollut toimeentulon leikkuri, joka on siirtänyt ihmisiä entistä enemmän toimeentulotuen piiriin. Tämä tullaan korjaamaan”, Rinne sanoi.

Rinteen mukaan työllistymiseen myönteisesti vaikuttaneet aktiivimallin osat, kuten työttömien määräaikaishaastattelut, voidaan kuitenkin säilyttää. Rinteen mukaan pelkää päivärahan leikkauksen poisto aktiivimallista ei onnistu. Rinne arvioi, että mahdollisesti ”lopputuloksessa velvoittavuutta laimennetaan jollain tavalla”.