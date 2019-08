Katri Kulmuni on valmis samaan hallitukseen Jussi Halla-ahon kanssa, vaikka perussuomalaisten ”taustalla voi olla myös pimeitä voimia”

Keskustan johtoon pyrkivä elinkeinoministeri Katri Kulmuni olisi valmis samaan hallitukseen Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa.

Hän ei puhu arvopohjasta eikä nimitä perussuomalaista puoluetta äärioikeistolaiseksi.

Kulmunin mukaan vaalitulos ja hallitusohjelma ratkaisevat. Hänen suhtautumisensa perussuomalaisiin tuli esiin, kun Uusi Suomi ja Talouselämä häntä aiheesta tenttasivat keskustan puoluetoimiston edustalla Helsingin Apollonkadulla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Uusi Suomi kysyi: Tällä hetkellä puolueita määrittää osin suhtautuminen gallup-johtaja perussuomalaisiin. Miten te arvioisitte, onko perussuomalaiset mielestänne äärioikeistolainen puolue, kuten eräät tutkijatkin ovat sanoneet? Voisitteko te kuvitella teidän johtamanne keskustan olevan samassa hallituksessa nykyisen kaltaisten perussuomalaisten kanssa?

”Perussuomalaiset on Suomen suurin puolue. Se että ihmiset äänestävät perussuomalaisia, kertoo toki siitä, että he ovat pystyneet tuomaan esille joitakin kipukohtia, joita ihmiset kokevat ympäri tämän maan, mutta se kärjekkyys, jolla he esiintyvät, ei ehkä ole sellaista, jota itse ajattelen yhteiskunnan eheyden ja luomisen vahvuudeksi. Siellä on ehkä pelotteluakin aika paljon. Minä haluaisin tarjota ratkaisuja sen sijaan, että pelotellaan maahanmuutolla tai siirtolaisuudella. Siihen tarvitaan ratkaisuja, ei pelottelua.”

Uusi Suomi jatkoi: Onko perussuomalaiset äärioikeistolainen puolue?

”He ovat parlamentaarisesti toimiva liike. Siellä voi olla taustalla myös pimeitä voimia, mutta eduskunnassa toistaiseksi parlamentaarisesti ja kunnanvaltuustoissa he ovat kyllä noudattaneet ihan niitä yhteisiä pelisääntöjä, mille tämä yhteiskunta on rakennettu”.

Talouselämä puolestaan jatkoi: Voitko vastata suoraan tähän kysymykseen, että voitko olla samassa hallituksessa Jussi Halla-ahon kanssa?

”Jos vaalitulos ja hallitusohjelma on sen kaltainen, että siihen pystyttäisiin sitoutumaan. On asioita, joista en ole samaa mieltä, mutta en pidä myöskään sitä järkevänä, että eristetään puolueita, vaan kyllä valta ja vastuu täytyy kulkea samassa suhteessa”.

Eli keskustan ja perussuomalaisten hallitusyhteistyö on mahdollista, jos hallitusohjelma sopii?

”Keskusta ei ole ikinä sulkenut kategorisesti ovia keltään. Me olemme tehneet yhteistyötä niin oikeistoon kuin vasemmistoon. Edellinen hallitus ja tämä hallitus ovat esimerkkejä siitä”.

Kulmuni ei nostanut esille ex-pääministeri Juha Sipilän vuonna 2017 käyttämää sanaa ”arvopohja”, kun Sipilä tyrmäsi yhteistyön Halla-ahon johtoon siirtyneiden perussuomalaisten kanssa.

”Uskon, että hallitusohjelman yksityiskohdista ja myös maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimeenpanosta olisimme päässeet yhteisymmärrykseen… Hallitusohjelmaan on kuitenkin täysin mahdoton kirjata kaikkea sitä, mitä eteen tulee, vaan meillä täytyy olla riittävän lähellä toisia oleva arvopohja. Tässä tuli se kysymysmerkki, olisiko näin. Silloin, kun asiasta on suuri epäily, että tämä arvopohjassa oleva ero on nyt kasvanut suuremmaksi kuin se aikaisemmin oli”, Sipilä perusteli tuolloin.

Keskusta oli tuossa vaiheessa valtansa kukkuloilla ja gallup-kannatuskin oli vielä 17–18 prosentin maailmassa. Viime kevään eduskuntavaaleissa keskusta jäi neljänneksi. Sen kannatus vaipui tuoreimmassa Ylen kyselyssä jo 11,7 prosenttiin, kun huhtikuun vaalien kakkonen, perussuomalaiset, seilasi ykkösenä 19,7 prosentissa.

Lappilainen keskusta-aktiivi, Kulmunin uraa rakentamassa ollut Janne Kaisanlahti kuvailikin tänään Apollonkadulla keskustan tilannetta historian hirvittävimmäksi.

”Toivon, että tästä syntyy, ei ainoastaan nyt tätä puheenjohtajavaalia varten vaan laajempikin ryhtiliike, että Keskustapuolue, joka on todella historiansa hirvittävimmässä tilanteessa tällä hetkellä, saadaan tästä vielä nousemaan”, Kaisanlahti sanoi.

Antti Rinteen (sd) hallituksessa elinkeinoministerinä toimivan Kulmunin kanssa keskustan puheenjohtajuudesta kamppailee puolustusministeri Antti Kaikkonen. Keskustan ylimääräinen puoluekokous valitsee Juha Sipilälle seuraajan 7. syyskuuta Kouvolassa.

