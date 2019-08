Antti Rinne puhui taas sekavasti aktiivimallista – ”Tässä menee puurot ja vellit sekaisin, koko alue on miinoitettu”

Yksi Antti Rinteen (sd) hallituksen alkutaipaleen kuumista kysymyksistä on ollut aktiivimallin purkaminen. Välillä poliitikot ovat puhuneet koko aktiivimallin, välillä vain sen leikkurin purkamisesta. On myös sanottu, että aktiivimallin leikkuri tulee purkaa, mutta työttömien haastattelut säilyttää.

Pääministeri Antti Rinne liitti eilen torstaina Yle Uutisten haastattelussa jälleen yhteen työttömien määräaikaishaastattelut ja aktiivimallin leikkurin, vaikka nämä olivat aikanaan kaksi eri lakimuutosta.

LUE MYÖS: ”Auts, Aino-Kaisa Pekonen, et voi olla tosissasi” – Kokoomuksen kansanedustaja puuttuu ministerin sanoihin työttömyysturvasta

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Rinne liittää nämä kaksi eri asiaa yhteen.

”Kannattaa erottaa, on toisaalta aktiivimallin palvelupuoli, jossa on haastattelut mukana ja jossa haetaan sitä, että ihminen saa palveluiden kautta paluun takaisin työelämään tai työelämään ensimmäistä kertaa. Tämä on hyvä asia ja jatketaan tällaisia toimenpiteitä ja kehitetään ja viedään eteenpäin näitä toimenpiteitä. Mutta se täysin perusteeton leikkuri, joka vie toimeentuloa työttömiltä perusteetta, yrittää töihin ja palveluihin, eikä pääse ja silti leikataan. Se leikkuri otetaan pois”, Rinne sanoi Iltalehden mukaan heinäkuussa.

Haastattelut eivät kuulu aktiivimalliin, mutta ne on ajatuksellisesti koplattu yhteen. Näin sanoo entinen STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, joka on tunnustanut ehdottaneensa aikanaan aktiivimallia.

”Se, että se [aktiivimalli] synnytettiin, niin siinähän oli oikeastaan kolme sellaista pientä ehtoa tai tekijää, minkä takia sitä päätettiin kokeilla. Ja kyllähän ne lievensivätkin sen kovasti haukuttuja epäoikeudenmukaisuuksia ja vääryyksiä”, eläkkeellä oleva Sund sanoo Uudelle Suomelle.

”Ensimmäinen oli se, että määräaikaishaastattelut oli aloitettu. Oli ikään kuin ote, vaikkakin hento ote, työttömistä ja heidän yksilöllisistä tarpeistaan. No, siihen resursoitiin niin vähän, että tämä on paljon sanottu. Mutta oli kuitenkin yritystä.”

”Toinen oli se, mikä tässä keskustelussa on unohdettu. Sekin tuli ennen aktiivimallia. Se oli omavastuuosuus, eli voit tienata tietyn määrän ilman että työttömyysturva leikkaantuu. Edelleen monet näkevät niin, että pienikin työn vastaanottaminen vie kaiken, niin tässähän oli tehty ennen aktiivimallia omavastuu, jonka piti lievittää. Ja onhan se lievittänyt, vaikkeivät kaikki epäoikeudenmukaisuudet poistuneet”, Sund jatkaa.

Sundin mukaan kolmas edellytys on osa aktiivimallia ja koskee malliin liitettyjä tiettyjä työvoimapalveluita.

”Siinä on kolme elementtiä, jotka liittyvät tähän julmaan leikkuriin, joiden tarkoitus oli pehmentää. Kaksi ensimmäistä oli jo pohjalla. Ne koplattiin ajatuksellisesti aktiivimalliin, mutta ’by the book’ ne eivät ole osa aktiivimallia. Kolmas oli pienet työvoimapalveluiden lisäykset, ne ovat osa aktiivimallia”, Sund sanoo.

”Tässä keskustelussa menee yllättävästi puuroja ja vellejä sekaisin aika paljon. Ihan selvästi ei nyt tiedetä [asiasta]”, Sund pohtii.

LUE MYÖS: Aktiivimallin hyväksynyt ex-ministeri ihmettelee Rinteen hallituksen linjauksia: ”Olen hämmentynyt”

Hän ihmettelee ylipäänsä aktiivimallin ympärillä pyörivää keskustelua, joka on hänen mielestään ”emotionaalisesti ladattua”.

”Yleisesti sanon sen, että joka kerta kun poliitikot puhuvat aktiivimallista ja rupeavat perustelemaan, niin siinä yhdistellään asioita, jotka ovat ainakin minulle hyvin vieraita”, Sund sanoo.

Hän sanoo jopa olevansa toivoton asian suhteen.

”Koko alue on miinoitettu”, Sund kuvaa keskustelun tunnelmaa.

Sund ihmettelee, miksi juuri aktiivimalli on nostanut niin valtavan äläkän, vaikka Juha Sipilän (kesk) hallitus teki sadan päivän leikkauksen työttömyysturvaan.

”Mutu-tuntumalla se on ainakin viisinkertainen menetys työttömälle verrattuna aktiivimalliin, mutta aktiivimallin saama huomio on viisinkertainen verrattuna työttömyysturvan leikkaukseen. Tämä on loistava esimerkki politiikasta. Toisaalta ymmärrän, miksi näin on”, entinen vasemmistopoliitikko Sund sanoo.

Työttömyysturvakeskustelussa esiin on nyt noussut ajatus ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta siten, että taso olisi aluksi korkeampi kuin nyt, mutta laskisi portaittain. Ajatuksena on, että kokonaissumma työttömälle pysyisi kuitenkin samana. Eilen torstaina A-studiossa tätä mallia kannatti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja myös vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo suhtautui siihen myönteisesti.

LUE MYÖS: Näillä keinoilla työmarkkinajärjestöt nostaisivat Suomen työllisyyttä – Katso oman keskusjärjestösi kannat

Sund huomauttaa, että aktiivimallissa oli tavallaan sama ajatus.

”Aktiivimallissahan työttömyysturvaa nostettiin 9,3 prosenttia alkupäästä, koska poistettiin kaksi karenssipäivää. Kaikki työttömäksi joutuneet saivat kahden päivän korvauksen till. Eli työttömyysturvamenoja kasvatettiin. Ajatus oli, että [se tasoittuu leikkureiden johdosta].”

”On syytetty, että aktiivimallin 4,65 prosentin leikkaus on epäoikeudenmukainen. No siinä [ansiosidonnaisen työttömyysturvan] porrasmallissa se on vielä epäoikeudenmukaisempi. Siinä vain työllisyys armahtaa. Esitetyt portaathan ovat ihan eri suuruusluokkaa kuin 4,65, ne ovat selvästi isompia. Että ojasta allikkoon”, Sund naurahtaa.