Pekka Haavisto Venäjän suurharjoituksesta Itämerellä: ”Ei mitään hälyttävää meidän suomalaisten kannalta”

Ulkoministeri Pekka Haavisto(vihr) lopettelee pääministerin kesälomasijaisuuttaan rauhallisin mielin. Antti Rinteen(sd) parin viikon mittainen tuuraus ei ole tuottanut tuskaa, eikä siihen Haaviston yllätykseksi tarvittu edes minkäänlaista koulutusta.

”Kaikkein haastavin näyttää olevan sisäministerin tehtävä, koska siihen liittyy turvallisuuskysymyksiä. Sain oikein koulutuksen siihen, miten olla sisäministeri, mutta pääministerin sijaisuus menee näköjään ilman koulutusta”, Haavisto naurahtaa Kauppalehden ja Uuden Suomen "Aamiainen Jari Korkin kanssa" –videohaastattelussa. Voit katsoa videon tämän jutun lopussa.

Poliittista tilannetta Haavisto tarkastelee osin vielä vihreät eduskuntavaalien alla ahdingosta pelastaneen pätkäpuheenjohtajan näkökulmasta. Vihreiden kannatus luonnollisesti lämmittää, eikä Haavisto monen muun vihreän tavoin suostu huolestumaan perussuomalaisten kannatuksen kasvusta.

”Muutama viikko tai pari kuukautta vaalien jälkeen ei vielä voi sanoa hallituksen onnistumisesta juuri mitään. Budjetti ja lakiesitykset, joita vastaan hallitusohjelmaa voidaan peilata, ovat vasta tulossa”, Haavisto rauhoittelee.

Etenkin keskustan piiristä kuuluneita soraääniä Haavisto tulkitsee osaksi puolueen puheenjohtajakilpailua.

”Ne ovat minusta olleet vähän heittoja sinne tänne, keskustaan omaa puheenjohtajakamppailua ja oman profiilin etsimistä. Minusta kyse ei ole ollut vakavista ristiriidoista.”

”Kaikkonenvai Kulmuni?”

”En osaa yhtään sanoa keskustan kentän tunnelmia. Jos sinne tulee Kulmuni, niin eletään kyllä selvästi sukupolven- ja sukupuolenvaihdoksen tunnelmissa”, Haavisto tasapainoilee.

”Kurdeille on viestitetty, että suomalaisilla on oikeus palata kotiin”

Ulkoministeri Haaviston mukaan Suomi on ollut kirjeenvaihdossa al-Holin leiriä Syyriassa hallinnoivien kurdien kanssa. Kurdeille on viestitetty, että leirillä olevilla Suomen kansalaisilla on oikeus palata kotimaahansa ja kurdit ovat kiittäneet tiedosta. Nyt ulkoministeriö odottaa kurdien päätöksiä asiassa. YK-järjestöjen ja Punaisen Ristin kautta on pyritty myös huolehtimaan leirin lääke- ja elintarvikehuollosta.

”Jos he pääsevät sieltä leiristä ulos esimerkiksi Erbiliin (Irakin puolella 300 kilometrin päässä), he voivat siellä kääntyä minkä tahansa EU-maan edustuston puoleen. Kyllä me täällä Suomessa sitten kirjoitamme Suomen kansalaisille väliaikaisen passin. Lentolippunsa he tietenkin maksavat itse, mutta sama palvelu kuin muillekin kansalaisille on sitten tarjolla”, Haavisto lupaa.

Itä-Ukrainassa toiveikkuutta, Krimin suhteen ei

Monen muun tavoin Haavisto on seurannut huolestuneena uutiskuvia Moskovan mielenosoituksista paikallisvaalien alla. Kansalaisten toimintavapaudet ovat Haaviston mielestä tärkeä kysymys Venäjän tulevaisuuden kannalta. Samalla hän kuitenkin muistuttaa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen taannoisesta päätöksestä hyväksyä Venäjä jälleen järjestön toimintaan.

”Yksi syy oli tarjota Venäjän kansalaisille valitustie eurooppalaisiin tuomioistuimiin. Eli siinäkin painottui kansalaisnäkökulma”, Haavisto muistuttaa.

Venäjän kohdistettujen talouspakotteiden purkamista lähitulevaisuudessa Haavisto ei pidä kovinkaan todennäköisenä. Ukrainan uuden presidentin Volodymyr ZelenskyinKanadassa tavannut ulkoministeri on kuitenkin varovaisen toiveikas Itä-Ukrainan suhteen.

”Hänellä oli selvästi halua viedä asioita eteenpäin Minskin sopimuksen pohjalta. Jos tämä linja toteutuu, niin parhaassa mahdollisessa maailmassa voisi ratkaisu löytyä ja pakotteet purkaa Itä-Ukrainan osalta.”

Sen sijaan Krimin pakotteiden purkamiseen Haavisto ei näe mitään mahdollisuuksia.

”En edes tiedä, miten ne voisi poistaa, koska mitään ehdotusta ei ole. On kahdet pakotteet. Toisissa on perspektiivi ja toisissa ei.”

Haavisto ei ole hätkähtänyt Venäjän suuresta laivastoharjoituksesta Itämerellä, vaikka sen on julkisuudessa arveltu tulleen länsimaille yllätyksenä.

”Tietysti oli tiedossa, että aluksia on Venäjän laivaston vuosipäivän vuoksi koolla, mutta yksityiskohtia ei tiedetty. Se näyttäisi kuitenkin olevan aivan normaalia toimintaa, eikä mitään hälyttävää meidän suomalaisten kannalta ole”, Haavisto pohtii.

Britit vakuuttavat yhteistyöhaluaan

Sen sijaan Britannian lähestyvästä EU-erosta suomalaisten kannattaa Haavistonkin mielestä olla huolissaan. Haavisto on keskustellut puhelimessa Britannian uuden brexit-henkisen ulkoministerin Dominic Raabinkanssa ja kuullut tältä kovasti vakuuttelua haluun ylläpitää maiden välejä oli lähtemisen muoto mikä hyvänsä. Haavisto puolestaan vakuutti virkaveljelleen, että Britannia on Suomelle aina tärkeä kumppani oli se unionissa tai ei.

”Kova brexit voi vaikuttaa Euroopan talouteen arvaamattomasti, se voi luoda työttömyyttä, markkinoita voi kadota, tullijärjestelyt ja ihmisten liikkumiseen liittyvät järjestelyt puuttuvat”, Haavisto luettelee.

”Kyllä se on todella huono vaihtoehto, jos jokainen asia pitää lokakuun viimeinen päivä sopia erikseen.”

”En ensimmäisenä soittaisi Ruotsin pääministerille, jos suomalainen muusikko joutuisi putkaan”

Haavisto on seurannut aavistuksen huvittuneena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin toimia Ruotsissa vangitun rap-artistin Asap Rockyn vapauttamiseksi. Haavistolle ei ihan ensimmäiseksi tulisi mieleen soittaa Ruotsin pääministerille, jos suomalainen muusikko joutuisi Ruotsissa putkaan.

”Tietysti jos tulisi tieto, että putkassa on huonot oltavat, niin varmaan pantaisiin konsuli varmistamaan, että putkassa on ruokaa ja lääkkeitä”, Haavisto virnuilee.

”Hattua pitää nostaa Ruotsille siitä, että kovassa julkisessa paineessa oikeuslaitos tekee riippumatonta työtään”, Haavisto kiittelee.

