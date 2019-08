Perussuomalainen ryöpyttää Pekka Haavistoa al-Hol-lausunnosta: ”Tämä on hallitukselta suora kutsu palata Suomeen”

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen arvostelee kovin sanoin ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr), joka kertoi Uuden Suomen ja Kauppalehden videohaastattelussa viestittäneensä kurdeille al-Holin leirillä olevien suomalaisten oikeudesta palata kotimaahansa. Haaviston mukaan tarvittavat matkustusasiakirjat voidaan kirjoittaa esimerkiksi 300 kilometrin päässä leiriltä sijaitsevassa Irakin Erbilissä, jos leirillä olevat Suomen kansalaiset sinne jotenkin pääsevät.

”Tämä on hallitukselta suora kutsu palata Suomeen. Oikeus palata kotimaahan ei tarkoita sitä, että maalla, jossa nämä henkilöt oleskelevat, olisi velvollisuus päästää heitä lähtemään, jos he ovat syyllistyneet rikoksiin ja heitä odottaa tuomio. Nämä rikokset olisi syytä tutkia paikallisissa tuomioistuimissa ennen lähtöä. Muuten on todennäköistä, että rikoksiin syyllistyneet pääsevät kuin koira veräjästä. On jo nähty, että Suomi ei ole tehnyt yhtään mitään tutkiakseen ja asettaakseen syytteeseen omatoimisesti jo Suomeen palanneita ISIS-taistelijoita tai värvääjiä, vaikka rikoslaki antaisi tähän mahdollisuuden”, Antikainen kommentoi tiedotteessaan,

Hän huomauttaa, että leirillä olevien suomalaisten määrästä on epäselvyyttä, sillä esimerkiksi Ylen tietojen mukaan heitä on 11 naista ja 31 lasta, kurdihallinnon mukaan 8 naista ja 25 lasta.

”Tästä herää kysymys, että miten pystytään varmistamaan, ketkä Suomeen haluavista ovat oikeasti Suomen kansalaisia, ja ketkä vain väittävät niin. Jos henkilölle annetaan väliaikainen Suomen passi ja hän onnistuu sillä huijaamaan itsensä Suomeen, häntä tuskin pystytään palauttamaan huijauksen paljastuttua, vaan hän jää pysyvästi Suomen riesaksi. On selvää, että nämä naiset pyrkivät radikalisoimaan lapsensa ja kasvattamaan heistä uuden taistelija- tai terroristisukupolven Pyhään Sotaan. Heidän paluunsa ei ole Suomen etu”, Antikainen sanoo.

Hänen mukaansa myös tapa, jolla hallitus hoitaa asiaa, on erikoinen.

”Nyt näyttää siltä, että hallituksen sisäinen työnjako on se, että hyödynnetään pääministeri Rinteen kesäloman sijaisuutta siihen, että vihreät saavat tahtonsa läpi ja ISIS-naiset Suomeen, mutta samaan aikaan demarit voivat pestä kätensä asiasta, kun Haavisto hoitaa likaisen työn. Tämä on Suomen edun vastaista ja kaikin puolin selkärangatonta toimintaa.”

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan hallitus tekee kaikkensa, että lapsen etu ja oikeudet toteutuvat.

Pääministeri Antti Rinne (sd) on sanonut, että todennäköisesti kaikki leirillä olevat suomalaisaikuiset ovat jollain tavalla epäiltyjä.

”Tässä tilanteessa emme harkitse mitään evakuointitoimenpiteitä, ne eivät sovellu tähän laisinkaan”, Rinne sanoi kesäkuun lopulla eduskunnassa.

