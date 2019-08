HS: Poliisi päättää ensi viikolla kolmea kansanedustajaa koskevista tutkintapyynnöistä – ”Poliittisen sananvapauden kuuluukin olla laaja”

Helsingin poliisi ja syyttäjät päättävät ensi viikolla tutkintapyynnöistä, jotka on jätetty kansanedustajista Hussein al-Taee (sd), Päivi Räsänen (kd) ja Juha Mäenpää (ps). Asiasta kertoo rikoskomisario Pekka Hätönen Helsingin Sanomille.

Hätösen mukaan päätöksestä muotoutuu väistämättä jonkinlainen linjaratkaisu, koska viranomaisten käsittelyssä on myös kansanedustaja-ajan sananvapautta ja vastuuta sivuavia tutkintapyyntöjä.

”Poliittisten toimijoiden osalta tämä on tietysti vähän monimutkaisempaa. Poliittisen sananvapauden kuuluukin olla laaja, ja etenkin oppositiosta pitää pystyä kritisoimaan hyvinkin tiukasti hallituksen ohjelmaa ja toimia. Toisaalta se ei myöskään oikeuta hyökkäämään ihmisryhmiä ja etenkään vähemmistöjä vastaan tällaisella keppihevosella. Että väitetään sisällön olevan hallituksen kritisointia, kun oikeasti loukataan vähemmistöjen oikeuksia.”

Al-Taeen osalta kyse on tutkintapyynnöstä, joka koskee hänen vanhoja sosiaalisen median päivityksiään. Keskusrikospoliisi on jo aikaisemmin linjannut, ettei aloita tutkintaa vanhoista kirjoituksista. Helsingin poliisi on kuitenkin punninnut vanhenemisaikaa.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan vanhenee rikoksena viidessä vuodessa. Uusi harkinta esitutkinnasta johtuu siitä, että mahdollinen rikos jatkuu niin kauan, kun viestit ovat esillä. Helsingin Sanomien mukaan kuvakaappauksia al-Taeen kirjoituksista on mahdollisesti otettu vielä vuosina 2016–2017, eli viestejä olisi ollut esillä alle viisi vuotta sitten.

Päivi Räsäsestä tehty tutkintapyyntö koskee Twitter-kirjoitusta, jossa Räsänen arvosteli sitä, että kirkko ilmoitti olevansa Helsinki Pride -tapahtuman virallinen partneri. Hän kirjoitti, että synti ja häpeä on nostettu ylpeyden aiheeksi.

Helsingin poliisi ja syyttäjät tekevät ensi viikolla päätöksensä myös perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään tapauksessa. Mäenpää mainitsi eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa vieraslajien torjunnan tehostamisen yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan.

Muun muassa professori Martin Scheininin mielestä poliisin tulisi antaa asia syyttäjälle rikoslain kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan pykälän nojalla.

