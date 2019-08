Suomalaisarvio Moskovan pidätyksistä: ”Vaaran merkki – kaikkea ei ole vielä nähty”

Sekä valtiotieteilijä, historian tutkija Jukka Tarkka että pitkään Venäjää seurannut Royal United Service –instituutin vanhempi tutkija, New Yorkin yliopiston entinen professori Mark Galeotti pitävät Moskovassa tapahtuneita mielenosoittajien pidätyksiä merkkinä presidentti Vladimir Putinin hallinnon huolestuneisuudesta.

Lauantaina opposition mielenosoituksen yhteydessä Moskovassa pidätettiin yli 800 ihmistä. Viikko sitten pidätettyjä oli noin 1 400.

”Venäjän poliisivoimat panikoivat yrittäessään estää poliittisia oikeuksiaan peräävien ihmisten mielenosoituskävelyä. On vaaran merkki, kun poliittinen johto ja sen turvallisuusjoukot tajuavat menettäneensä tilanteen hallinnan. Kaikkea ei vielä ole nähty”, Jukka Tarkka kommentoi Facebookissa.

Galeotti on samoilla linjoilla.

”Lyhyellä tähtäimellä jatkuva armottomuus toimii avoimien protestien kontrolloimisessa, mutta vain niin kauan kuin turvallisuusjoukot ovat siihen halukkaita. Pidemmällä tähtäimellä tällainen on yleensä merkki jonkin jakson lopusta, piste, jossa hallinnon ideat ovat loppu ja se on menettämässä legitimiteettiään”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Galeotti varoittaa myös tapahtumien laajenemisesta muualle Venäjälle.

Suomen entinen ulkoministeri, sdp:n kansanedustaja Erkki Tuomioja uskoo, että pidätyskuvien toivotaan Venäjällä leviävän mahdollisimman laajalle, koska ne viestittävät siitä, millaisiin keinoihin hallinto on valmis.

”Epäilen että kuvien raa'asta poliisiväkivallasta Moskovan kaduilla halutaan Venäjälläkin leviävän mahdollisimman laajalle, koska ne välittävät viestiä siitä millaisiin keinoihin vallanpitäjät ovat valmiita ryhtymään valtansa varmistamiseksi sitä demokratian keinoin horjuttavia vastaan”, hän kommentoi Facebookissa.

Ensimmäisten joukossa lauantaina pidätettiin oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen säätiön juristi Ljubov Sobol, joka on yksi opposition ehdokkaista Moskovan paikallisvaaleissa. Venäjän hallinto ei kuitenkaan ole sallinut opposition ehdokkaiden asettumista virallisesti ehdolle.

