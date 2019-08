Perussuomalaiset äärioikeistoa? Antti Kaikkonen: ”Lienee eduskuntapuolueista lähimpänä”

Keskustan puheenjohtajuutta tavoitteleva puolustusministeri Antti Kaikkonen ei ole halukas leimaamaan perussuomalaisia äärioikeistolaiseksi, vaikka puolue hänen mukaansa lienee ”eduskuntapuolueista äärioikeistoa lähimpänä”.

Kaikkonenkaan ei tyrmää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa automaattisesti, kuten ei tee myöskään hänen kanssaan keskusta puheenjohtajuudesta kilpaileva Katri Kulmuni, joka kertoi näkemyksensä Uuden Suomen asiaa häneltä kysyessä viime perjantaina.

Elinkeinoministeri Kulmuni arvioi vastauksessaan, että perussuomalaisten ”taustalla voi olla myös pimeitä voimia”. Hän ei pidä kuitenkaan järkevänä, ”että eristetään puolueita”.

Kysymys perussuomalaisten äärioikeistolaisuudesta nousi esille viime viikolla, kun tutkija, vihreiden ehdokkaanakin ollut Oula Silvennoinen määritteli puolueen äärioikeistolaiseksi Ylen tv-keskustelussa keskiviikkona. Kansanedustaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps) puolestaan torjui näkemyksen jyrkästi.

Uusi Suomi esitti Kaikkoselle tänään vastaavat kysymykset kuin se esitti perjantaina Kulmunille. Hän vastasi niihin iltapäivällä sähköpostitse.

Antti Kaikkonen, onko perussuomalaiset mielestänne äärioikeistolainen puolue?

”PS lienee eduskuntapuolueista äärioikeistoa lähimpänä, mutta en halua isommin lähteä leimakirveitä käyttämään. Puolueella täytyy itselläänkin olla mahdollisuus omaa paikkaansa arvioida. Itse aion lähivuodet keskittyä keskustan paikan selkeyttämiseen poliittisella kartalla, en niinkään muiden puolueiden arvioimiseen.”

Voisitteko kuvitella johtamanne keskustan samaan hallitukseen nykyisen kaltaisen PS:n kanssa?

”En kannata minkään eduskuntapuolueen automaattista eristämistä hallitusyhteistyöstä. Oli puolue meitä lähempänä tai kauempana, on yhteistyö neuvottelukysymys. Tärkeintä on, että keskustan linja on selkeä ja se näkyy hallituksen politiikassa sekä Suomen suunnassa”, Kaikkonen vastaa.

Keskusta päättää uudesta puheenjohtajasta 7. päivänä syyskuuta Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa. Väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä suhtautui kesällä 2017 Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa tehtävään hallitusyhteistyöhön kielteisesti ”arvopohjassa olevan eron” vuoksi.

