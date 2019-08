Ministeri: Mainonnasta puhutaan Veikkauksen kanssa – Laki uudistettava ja pelisäännöt selvitettävä

Valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd) aikoo keskustella rahapeliyhtiö Veikkauksen kanssa yhtiön mainonnasta. Ministerin mukaan toistuvat ongelmatilanteet kertovat, että mainonnan pelisäännöt eivät ole täysin selvillä yhtiössä.

”Selkeästi, kun kerran tällaisia tilanteita tulee, niin tarkentamisen varaa jonkin verran on”, Paatero sanoo Uudelle Suomelle.

Veikkaus poisti viikonloppuna radioaalloilta mainoksen, jossa pelihimoiset ihmiset kyselivät Terttu Obersekki -nimiseltä terapeutilta, onko ok haikailla pelivoittojen perään. Terapeutti kehotti asiakkaita ”totouttamaan” ajatuksiaan raviradalla tai Veikkauksen verkkosivuilla. Mainos poistettiin julkisen palautteen myötä sen pyörittyä jo pitkään. Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski totesi, että ”mainos ei ollut onnistunut ja se vedetään pois”.

Ministeri Paatero ei ole itse tutustunut mainokseen, mutta pitää Veikkauksen reaktiota hyvänä.

”Palaute on otettu vastaan ja mainonta loppuu. Jos on pieninkin epäilys että [mainonta] ei ole asiallista, sitten kannattaa tehdä tällainen ratkaisu”, Paatero sanoo.

Mainos ei ollut onnistunut ja se vedetään pois. — Velipekka Nummikoski (@VelipekkaNummik) August 3, 2019

Aiemmin kesällä valvova viranomainen Poliisihallitus vaati Veikkausta selvittämään mainosta, jossa Keno-pelin pelaaminen rinnastettiin kahvilla käyntiin. Mainos vedettiin pois. Poliisihallitus on aiemminkin huomauttanut Veikkaukselle mainoksista, jotka ovat kohdistuneet alaikäisiin tai luoneet myönteistä kuvaa rahapelaamisesta.

Veikkauksen pelimonopolia perustellaan rahapelaamisen haittojen vähentämisellä. Ottaen huomioon tämän, onko yhtiön aktiivinen ja aggressiiviseksikin koettu pelien mainonta tarkoituksenmukaista?

”Kun seuraavan kerran tapaamme yhtiön kanssa, on hyvä keskustella myös tästä mainonnasta. Sille, että Veikkaus mainostaa, on perusteet, mutta sen pitää olla asiallista myös viranomaisten silmissä”, Paatero vastaa.

Ministeri Paateron mukaan kyse ei ole niinkään yksittäisistä mainoksista, vaan taustalla vaikuttaa ”isompi juttu” eli arpajaislain uudistuksen keskeneräinen toinen vaihe. Rahapeliyhtiöt yhdistettiin arpajaislain uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa uudeksi Veikkaukseksi, ja toisessa vaiheessa on tarkoitus valmistella muutoksia yhtiön toimintaa koskeviin säädöksiin.

”Kun Veikkaus yhtenä yhtiönä perustettiin kolme vuotta sitten, edellytettiin, että pikaisella aikataululla on tehtävä arpajaislain kakkosvaihe, jossa muun muassa nämä mainosasiat ja kaikki uudet pelit tulevat käytäväksi läpi, jotta saataisiin tarkemmat pelisäännöt”, Paatero sanoo.

Valmistelu on ollut käynnissä kahden vuoden ajan, mutta Paaterolla ei ole tarkkaa tietoa sen tilanteesta. Hallitusohjelmaan kuitenkin kirjattiin uudelleen kakkosvaiheen valmistelu, ja siinä täytyy Paateron mukaan edetä.

Onko Veikkauksen toiminnassa havaittavissa lepsuutta, kun lähiaikoinakin on päässyt läpi pari mainosta, jotka kenties eivät ole pelisääntöjen mukaisia?

”Toisaalta voi ajatella, että eikö valvonta toimi, jos niihin on puututtu? Tietenkin olisi aina parempi, että pelisäännöt olisivat etukäteen riittävän selvät, ja siihen toivon, että saadaan nämä uudistukset tehtyä”, Paatero sanoo.

Puututaanko mainonnan ongelmiin omistajaohjauksen kautta vai ennemmin arpajaislain uudistuksella?

”Eihän omistajaohjaus tai ministeriö mene yhtiön sisäisiin asioihin, vaan mieluummin se menee niin, että laki saadaan niin selkeäksi, että ei tarvitse tällaisia tulkintoja tehdä. Yleisistä periaatteista keskustellaan syksyn aikana.”

Paatero jakoi kesällä Twitterissä artikkelin, jossa pohdittiin, onko Veikkauksen monopolille perusteita mainonnan ”lipsuessa harmaalle alueelle”. Paatero totesi saatteessaan, että Veikkauksen pohja on järjestöjen käynnistämässä toiminnassa.

”Sen pohjan, mistä Veikkaus on tehty, ovat perustaneet sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä urheilujärjestöt. On ajatus siitä, että se olisi valtion rahaa, mutta pohja on kuitenkin, että sen ovat järjestöt perustaneet, ja siitä on hallinnollisesti tehty valtion toimija. Sen tähden ne järjestöt minun näkökulmastani ovat yhä ne, joiden toimintaa sillä tulee tukea”, Paatero selittää nyt.

Paatero muistuttaa Veikkauksen monopolin perusteen olevan, että Suomessa saataisiin rahapelien haitat pidettyä mahdollisimman alhaisina, ja että toimintaa pyörittää valvottu julkinen toimija.

Mutta tästä tullaan taas siihen aktiiviseen mainontaan…?

”Juuri näin, ja siksi se on tarkka paikka ja sitä pitää lainsäädännöllä ja pelisääntöjen osalta käydä läpi”, Paatero sanoo.

Arpajaislain mukaan Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä ja yhtiötä, ”jos markkinointi ei edistä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista” ja mikäli ”markkinoinnilla ohjataan rahapelikysyntää tämän lain nojalla harjoitettavaan rahapelitoimintaan” eli valtion monopoliyhtiölle.

”Markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti eikä pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti”, laissa todetaan.

Veikkaus: Toto-mainos oli lainmukainen, mutta mauton

Veikkauksen brändi- ja markkinointijohtaja Suvituuli Tuukkanen sanoo Markkinointi&Mainonta-lehdelle, että ”Toto-mainos on lain kirjaimen mukainen, mutta ei hyvän maun mukainen”. Hänen mukaansa Veikkaus aikoo uudistaa prosessejaan vastaavien virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

”Käymme kaikkien markkinointimme tekijöiden kanssa uudelleen läpi kaikki olemassa olevat ohjeet ja keskustelemme siitä, miten niitä tulee tulkita. Varmaankin myös täsmennämme ohjeistusta tietyiltä osin”, Tuukkanen sanoo.

Hän perustelee aktiivista mainontaa pelaamisen ohjaamisella kotimaiseen pelimonopoliin.

”Markkinoimme, jotta suomalaisten pelaaminen kanavoituisi turvalliseen kotimaiseen vaihtoehtoon ja sen sisällä vihreisiin eli vähemmän riskin peleihin, kuten Kenoon, Lottoon ja Eurojackpotiin”, Tuukkanen sanoo.

”Nämä ovat aina vähän tulkintakysymyksiä. Lakiin on kirjattu, ettei markkinointimme saa olla aggressiivista, ja näkemyksemme mukaan se, mitä teemme, ei ole aggressiivista. Meillä on lupa markkinoida kanavointitehtävän puitteissa. Se on hyvin valvottua ja säänneltyä”, hän jatkaa.

