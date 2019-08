Kansanedustaja puolustaa Veikkausta: ”Tuotto satoja miljoonia vuodessa – mistä rahat tilalle?”

Veikkauksen hallintoneuvostossa istuva kansanedustaja Jani Mäkelä (ps) pitää Veikkauksen saamaa kritiikkiä perusteettomana ”hyökkäyksenä” Veikkausta vastaan. Mäkelä tuo näkemyksensä esiin Puheenvuoron blogissaan.

”Viime aikoina on ollut taas paljon julkista kohua Veikkauksen mainonnasta ja peliautomaateista. Joillekin Veikkauksen lokaaminen vaikuttaa olevan sydämen asia, eikä tälle porukalle riitä mikään”, Mäkelä kirjoittaa.

Mäkelä ulottaa vastakritiikkinsä Veikkausta arpajaislain mukaisesti valvovaan poliisihallitukseen.

”Mainoksista ammattiloukkaantuminen on tyypillistä, milloin poliisihallitus ei ole huomannut käyttää mielivaltaansa jo aiemmin. Oma lajinsa kritisoijia ovat ne, joilla on yhteyksiä kansainväliseen pelibisnekseen ja tätä kautta kenties ihmisystävällisyyttä vähemmänkin jaloja motiiveja kriittisyydelleen”, kansanedustaja kirjoittaa.

Poliisihallituksen tehtävänä on valvoa, että Veikkauksen rahapelien markkinoinnissa noudatetaan arpajaislain ja kuluttajansuojalain säännöksiä. Poliisihallitus pyysi kesällä Veikkaukselta selvitystä mainoksesta, jossa Kenon pelaaminen rinnastettiin kahvilla käyntiin. Se on muulloinkin antanut Veikkaukselle huomautuksia mainonnasta.

Jani Mäkelä, mitä tarkoitat poliisihallituksen mielivallalla?

”Takavuosina on ollut useita sellaisia tapauksia, että poliisihallitus on tulkinnut – mikä on tietysti sen tehtäväkin – millainen mainonta on soveliasta ja millainen ei, ja siinä on ilmennyt kaikennäköisiä ei niin arkijärjellä ymmärrettäviä ohjeita”, Mäkelä sanoo.

”Konkreettisena esimerkkinä takavuosilta sellainen, että Veikkaus pakotettiin kieltämään jälleenmyyjiään kysymästä, saisiko olla jotain pelejä. Se katsottiin aggressiiviseksi markkinoinniksi.”

Toisaalta jos pelimonopolin peruste on pelihaittojen vähentäminen, niin eikö tällainen kielto ole sen linjan mukaisesti ymmärrettävä?

”Omasta mielestäni on varsin erikoista, jos kioskin myyjä ei saa kysyä, saisiko olla rivi Lottoa. Se kuulostaa arkijärjellä aivan käsittämättömältä.”

Poliisihallituksen suorittama valvonta on kuitenkin arpajaislain mukainen tehtävä, kuten itsekin huomautit.

”On, mutta poliisihallitus toimii sen mukaan mitä lait sanovat, ja jos lainsäätäjän tahto ei toteudu toiminnassa, silloin täytyy kysyä, että pitäisikö lakia muuttaa jollain tavalla.”

Mäkelä sanoo kuitenkin tukevansa Veikkauksen päätöstä vetää ongelmallinen mainos pois ja tarkastella yhtiön mainontaa kokonaisuutena.

Blogissaan Mäkelä muistuttaa, että pelimonopolin peruste on pelihaittojen vähentäminen.

”Joskus törmää väitteeseen, että pelimonopolin purkaminen jotenkin vähentäisi pelien haittoja. Kun tosiasiassa ainut syy miksi EU sallii pelimonopolin pitämisen, on pelihaittojen hallinta. Miten vapaasti kilpailtu pelimarkkina vähentää haittoja tai aggressiivista markkinointia?”, Mäkelä kysyy.

”Myös sitä kummastelen, miten peliautomaatit ovat voineet muodostua näin suureksi ongelmaksi vasta sen viimeisen kahden vuoden aikana, kun ne tulivat RAY:ltä Veikkaukselle fuusiossa? En muista juurikaan valitusta automaateista ajalta tätä ennen – haitallisuusko riippuu firman nimestä?”

Parhaillaan kerätään tukea kansalaisaloitteelle, joka poistaisi Veikkauksen rahapeliautomaatit kaupoista ja kioskeilta.

Mäkelän mukaan Veikkaus on valtion rahapeliyhtiöiden fuusion jälkeen ”jatkuvasti vienyt eteenpäin vastuullista pelaamista, tunnistautumista ja rajojen asettamisen mahdollisuutta omalle pelaamiselle”. Hän kysyy myös, mitä tapahtuisi niiden järjestöjen toiminnalle, joita Veikkauksen pelikoneiden tuotolla tuetaan.

”Jos karrikoidaan, ei Veikkaus itse tarvitse yhtään peliautomaattia. Mutta niiden tuotto on satoja miljoonia vuodessa suomalaiselle liikunnalle, nuorisotyölle, tieteelle ja taiteelle. Automaattien poistoa haluavat varmaankin kertovat samalla, mistä rahat tilalle - vai leikataanko kylmästi kaikki?”

Valtionyhtiöitä ohjaava omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kertoi tiistaina Uudelle Suomelle, että hän aikoo ottaa mainonnan puheeksi Veikkauksen kanssa tavatessaan yhtiön johtoa. Veikkaus itse on jäädyttänyt osan mainonnastaan ja käy läpi toimintaansa.

Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenet saavat neuvoston kokouksista 500 euron kertapalkkion, mikä enimmillään tarkoittaa noin 3000 euron vuosikorvausta. Veikkauksen hallituksessa, jossa myös on poliitikkojäseniä, palkkiot ovat huomattavasti isommat, kuten Uuden Suomen näkökulmakirjoituksessa tuodaan esiin.

