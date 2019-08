Kansanedustaja vaatii Veikkauksen pelikoneita pois kaupoista – ”Suosittelen kansalaisaloitteen allekirjoittamista”

Poliitikot ovat viime päivinä heränneet vaatimaan muutoksia valtion rahapelimonopoli Veikkauksen toimintaan. Paheksuntansa Veikkauksen mainontaa kohtaan toi keskiviikkona julki jopa pääministeri Antti Rinne (sd).

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä puolestaan kehottaa kansalaisia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen, joka ajaa rahapeliautomaattien poistamista kaupoista, kioskeilta, huoltoasemilta ja ravintoloista. Lakimuutoksen jälkeen kolikkopelejä saisi pelata vain kasinoilla ja erillisissä valvotuissa pelisaleissa.

”Pitkät pelikonerivistöt kaupoissa ja kioskeissa koukuttavat ja vievät monen suomalaisen toimeentulon. Mielestäni pelikoneiden sijoittelua tulisi vähentää roimasti. Kasinoiden tai pelisalien kaltaiset valvotut paikat ovat haittojen ehkäisyn kannalta huomattavasti nykytilannetta vastuullisempi ratkaisu”, Könttä kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Suosittelen aloitteen allekirjoittamista, jotta voisimme vihdoin puhua pelikoneiden sijoittelusta riittävällä vakavuudella. ”

Hänen mukaansa tähän on syytä, koska Veikkauksen vastuullisuutta lisäävät toimet ovat olleet hitaita. Pelikoneiden sähköistä tunnistautumistakin saadaan vielä odottaa, Könttä kirjoittaa.

LUE MYÖS: Pääministeri Rinteeltä suorat sanat Veikkaukselle: ”Näin ei olisi pitänyt koskaan tapahtua”

Könttä katsoo, että Veikkauksen mainonta on ollut aggressiivista ja kyseenalaista.

”Mainonnassa uhkapelaamista on rinnastettu arkiseen kahvinjuontiin ja terapeuttihahmo on kannustanut pelaamaan Veikkauksen totoa.”

”Veikkauksen toiminta on nostanut esiin rahapelimonopolin kaksinaismoralismin. Toiminta ei ole kestävällä pohjalla, vaikka yhtiö itse korostaa markkinointinsa tapahtuvan ’kestävällä ja vastuullisella tavalla’.”

Könttä vaatii riippumatonta selvitystä Veikkauksen toiminnasta ja asemasta.

”Onko Veikkauksen monopoliasema ainoa vaihtoehto toteuttaa vastuullista pelaamista maassamme? Voisimmeko muilla keinoin ennaltaehkäistä paremmin uhkapelaamisen haittoja? Entä miten muilla keinoin turvaisimme rahoituksen kulttuuriin, liikuntaan ja nuorille? Mikäli toiminta on niin läpinäkyvää ja jaloa, kuin Veikkaus itse esittää, ei sillä tulisi olla mitään huolta tällaisen selvityksen tekemisestä.”

Pääministeri Rinne väläytti keskiviikkona jopa sitä vaihtoehtoa, että Veikkauksen monopoliasema murrettaisiin.

”Monopolilla on ollut monia hyviä vaikuttavuuksia, mutta maailma muuttuu, ja meidän pitää myös tarkastella tilannetta maailman muutoksen myötä”, Rinne sanoi.

Peliautomaatteja vastustavassa kansalaisialoitteessa huomautetaan, että Veikkauksella on yhteensä noin 18 500 rahapeliautomaattia hajasijoitettuna ”arkisissa ympäristöissä, kuten kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla, joissa asioimista kansalainen ei voi välttää”. Tutkimusten mukaan rahapeliautomaateilla pelaaminen on eniten pelihaittoja aiheuttava pelimuoto, aloitteessa kerrotaan. Suomessa on arviolta 124 000 rahapeliongelmaista.

THL on todennut, että sosioekonomisesti heikommilla alueilla pelataan erityisen paljon rahapelejä, ja näille alueille on myös sijoitettu eniten rahapeliautomaatteja. LUE LISÄÄ: Kylmä totuus suosikkipeleistä – THL: Tajuavatko suomalaiset tätä?

LUE MYÖS:

Ministeri: Mainonnasta puhutaan Veikkauksen kanssa – Laki uudistettava

Kansanedustaja puolustaa Veikkausta – puhuu Poliisihallituksen ”mielivallasta”

Veikkaus ajaa mainontaa alas pikavauhtia – ”Olemme tehneet virheitä”

Ärähdys Veikkaukselle: ”Virheitä ei saa enää tapahtua – Miten näin pääsi käymään?”