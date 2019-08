Rinne väläytti Veikkaus-monopolin purkamista – ministeri Saarikko hämmentyi: ”Keskustelu lähti laukalle”

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) puolustaa Veikkauksen monopolia blogissaan. Kannanotto tulee päivä sen jälkeen, kun pääministeri Antti Rinne (sd) väläytti monopolista luopumista puhuessaan politiikan toimittajille Kesärannassa.

Uusi Suomi kysyi Rinteeltä Veikkauksen mainoskohusta. Rinne antoi ymmärtää, että Suomessa voitaisiin jossain kohtaa harkita Ruotsin lisenssimallin kaltaista järjestelmää monopolin asemasta, jolloin toiminnasta tulisi luvanvaraista.

”Meillä on tällä hetkellä monopoli ja olemme sen eteen tehneet töitä EU-jäsenyyden yhteydessä ja sen jälkeen. Sillä on ollut monia hyviä vaikuttavuuksia Suomeen, mutta maailma muuttuu, ja meidän täytyy tarkastella tilannetta maailman muutoksen myötä”, Rinne sanoi.

Saarikko kirjoittaa blogissaan, ettei rahapelimarkkinoiden vapauttaminen kilpailulle ratkaise pelaamisesta johtuvia ongelmia, vaan saattaa jopa lisätä niitä. Hän muistuttaa, että hallitusohjelmassa on sitouduttu rahapelihaittojen vähentämiseen suomalaista pelimonopolia ja rahapelaamiseen liittyvää lainsäädäntöä kehittämällä.

”Entisenä pelihaitoista vastaavana ministerinä en pidä mahdollisena lisenssijärjestelmään siirtymistä. Sitäkin on julkisuudessa nyt väläytelty. Ainakin Ruotsissa se on tarkoittanut mainonnan merkittävää lisääntymistä. Mainonnan lisääntymisellä on tietenkin vääjäämätön yhteys myös pelihaittojen kasvuun”, Saarikko kirjoittaa blogissaan.

Saarikko toteaa edellyttävänsä Veikkaukselta vastuullista toimintaa myös mainonnan suhteen ja ymmärtäneensä, että tarvittaviin toimiin on nyt ryhdytty.

”Silti olen hiukan hämmentynyt siitä, että sinänsä ilmeisen harkitsematon Veikkauksen mainonta on johtamassa poliittisellakin tasolla kommentteihin, joilla jopa koko monopolijärjestelmä kyseenalaistetaan. Merkittävää valtionyhtiötä koskevat ratkaisut vaativat meiltä kaikilta kylmäpäisyyttä ja mahdolliset muutokset perusteellisia selvityksiä. Toistaiseksi en näe järjestelmätason muutoksille tarvetta. Tarmo on hyvä keskittää nyt yhtiön toimintaedellytysten vahvistamiseen ja tilanteen rauhoittamiseen niin yhtiön sisällä kuin poliittisellakin kentällä.”

Saarikko ei usko, että pelimonopolin muuttaminen johtaisi automaattisesti pelihaittojen vähentymiseen, koska Veikkaus kohtaa jatkuvasti kovenevaa kansainvälistä kilpailua.

”Kännykässä, tietokoneella tai tabletilla voi pelata mitä vain, mistä päin maailmaa tahansa. Rahavirtoja karkaa koko ajan Suomen rajojen ulkopuolelle. Edes markkinointiin ei Veikkauksella ole täydellistä monopolia.”

Nykyisessä asemassaan Saarikko on huolestunut laukalle lähteneestä keskustelusta. Hän muistuttaa, että suomalaisen järjestelmän toimivuus on tunnustettu myös maailmalla, vaikka se on ehkä hiukkasen outo, kun toinen käsi pelaa ja toinen jakaa tuottoja yhteiseen hyvään.

”On erittäin vaikea kuvitella tilannetta, jossa yli miljardi euroa saataisiin raavittua kasaan osittaisella monopolilla ja mobiilipuolen lisenssimaksuilla. Edunsaajien menetettyjen tuottojen korvaaminen valtion kassasta ei olisi pitkän päälle mahdollista. Valtion kassa ei ole pohjaton.”

”Pahinta olisi se, että ylisäätelisimme laillista toimijaa, Veikkausta. Samalla mahdollistaisimme kansainvälisten vedonlyöntifirmojen laajemman marssin Suomen areenoille. Rahojen karkaaminen ulkomaille ja haittojen jääminen Suomeen olisi karhunpalvelus kaikille.”

Saarikon mukaan arpajaislain toinen vaihe pitää saada sisäministeriössä käyntiin nopeasti ja mahdollistaa siinä Veikkauksen vastuullisuus ja kilpailukyky.