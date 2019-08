Toimitusjohtajalle 30 000 € bonus – IL: Viranomaiset tutkivat Veikkauksen tulospalkkioita

Kuohunta valtionyhtiö Veikkauksen ympärillä ei lopu hetkeen, sillä julkisen keskustelun lisäksi käynnissä on kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvitys Veikkauksen monopolista. Osa tätä selvitystä on Veikkauksen johdon tulospalkkioiden tarkastelu.

Veikkauksen vuoden 2018 vuosiraportista selviää, että peliyhtiö maksaa johdolleen kannustinpalkkiota, jonka perusteita ovat yhtiön tulos ja digitaalisen pelaamisen kasvu sekä kolmantena kriteerinä ”tunnistautuvan pelaamisen osuus pelikatteesta”.

Tulospalkkion kriteereistä vain tunnistautuneen pelaamisen kasvu liittyy Veikkauksen korostamaan ”vastuulliseen pelaamiseen”, vaikka pelihaittojen vähentäminen on Veikkauksen monopoliaseman peruste.

Toimitusjohtaja Olli Sarekoski sai vuonna 2018 kiinteätä vuosipalkkaa 406 000 euroa. Tämän lisäksi hänen palkkioonsa lukeutui 30 000 euron muuttuva osa eli kannustinpalkkio.

Muut johtoryhmän jäsenet saivat vuoden 2018 aikana kiinteätä palkkaa noin 1,6 miljoonan euron edestä ja tulospalkkiota 87 000 euron edestä.

Iltalehti kertoo, että osana KKV:n aiemmin käynnistettyä selvitystä tutkitaan, ovatko johdon tulospalkkiot monopolin hengen vastaisia. KKV:n tutkimusprofessori Mika Maliranta kertoo Iltalehdelle, että selvityksessä käydään läpi muun muassa mainontaa, kannustinrakenteita ja peliautomaattien sijoittelua.

Veikkauksen corporate governance -raportin mukaan toimitusjohtajan tavoitteiden mukainen tulospalkkio oli 20 prosenttia vuosiansiosta, kun maksimi on 40 prosenttia. Muiden johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintaryhmien johtajien tavoitteiden mukaiset tulospalkkiot olivat 15 prosenttia vuosiansiosta ja maksimi 30 prosenttia.

Veikkauksen hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo sanoo Helsingin Sanomille, että ”vastuullisuusperusteet ovat oleellisia kaikessa yhtiön toiminnassa”, vaikka vastuullisuus ei juuri näykään kannustinpalkkioiden perusteissa.

”Jos hallitus havaitsee, että yhtiö on toiminut vastuuttomalla tavalla, sehän voi koska tahansa muuttaa tulospalkkioita ja esimerkiksi todeta, että tältä vuodelta ei tulospalkkioita makseta lainkaan”, Kallasvuo sanoo HS:lle.

Kallasvuon mukaan tulospalkkioon ei ole liitetty vastuullisuutta siksi, että vastuullisuutta on vaikea mitata.

Yhtiössä on lisäksi käytössä hallituksen vuosittain määrittelemä tulospalkkiojärjestelmä, jonka piiriin on kuulunut koko yhtiön henkilökunta. ”Tulospalkkio on vuositasoinen yrityksen menestykseen ja strategisten tavoitteiden toteutumiseen pohjautunut kertaluonteinen palkkio”, raportissa kerrotaan.

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski sanoi torstaina Uudelle Suomelle, että rahapelaamisen ”tunnistautuminen on ilman muuta edistysaskel kohti turvallisempaa pelaamista”. Tunnistautunut pelaaja kirjautuu järjestelmään ja voi esimerkiksi asettaa itselleen pelaamisen esteitä tai rajoituksia. Tunnistautuminen on tulossa myös markettien peliautomaatteihin vuonna 2022. Veikkaus arvioi, että tämä vähentää peliautomaattien tuottoja, joskin yhtiö kuvaa vuosiraportissaan tunnistautumisen käyttöönottoa myös asiakkaiden saaman palvelun parannukseksi.

