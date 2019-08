Emma Kari: Suomalaisten on vähennettävä lihansyöntiä – ”Lihaideologiasta päästävä eroon”

Ilmasto ei kestä nykyistä lihansyöntiä, toteaa vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari. Hänen mukaansa kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuore raportti on otettava Suomessa tosissaan.

Raportti edellyttää myös maataalouden sekä ruokapolitiikan muuttamista ja lihansyönnin vähentämistä.

”Ruuantuotannon on muututtava kestävämmäksi ja sen on tapahduttava nopeasti. Lihankulutusta on vähennettävä”, Kari sanoo tiedotteessa.

“Kysymys ei ole siitä, että kaikkien pitäisi ryhtyä kasvissyöjiksi, mutta ruokapolitiikassa on päästävä eroon lihaideologiasta. Suomen on suunnattava tukia kasvisperäisen tuotannon osuuden kasvattamiseen.”

Rinteen hallituksen ohjelmassa on sovittu ”ilmastoruokaohjelman” laatimisesta, ruuan ilmastojalanjäljen pienentämisestä sekä kasvisruuan osuuden kasvattamisesta julkisissa hankinnoissa, Kari listaa. Hänen mukaansa hyvä tavoite hallituksen ilmastoruokaohjelmalle olisi lihankulutuksen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä.

“Jos me haluamme pysäyttää ilmastokatastrofin, meidän on katsottava myös lautasellemme. Ymmärrän, että joillekin eturyhmille IPCC:n raportin viesti on vaikea vastaanottaa. Pikkumaisen kinastelun sijaan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin päästöjen vähentämiseksi. Tiedeyhteisön viestiä ei voi eikä saa ohittaa”, Kari sanoo.

IPCC:n raportin mukaan ilmaston lämpeneminen uhkaa ihmisten ruokaturvaa ja vedensaantia. Raportti korostaa ilmastotoimien kiireellisyyttä.

