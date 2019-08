Keskustalaisen rajut ulostulot hämmentävät vihreissä – Soininvaara: ”Säälittävää ja pelottavaa”

Keskustalaisen konkarikansanedustajan Hannu Hoskosen ulostulot ovat herättäneet hämmennystä vihreissä. Hoskonen ryöpytti hallituskumppani vihreitä Ylen Ykkösaamussa ja jatkoi Ilta-Sanomien haastattelussa tiistaina.

Ympäristövaliokunnan tuore puheenjohtaja Hoskonen totesi Ykkösaamun kaivoslakikeskustelussa, että vihreillä ”tuntuu olevan tuota suojeluintoa rajattomasti” ja että ”höyrypäinen intoilu asian ympärillä hirvittää”. LUE TARKEMMIN: Kaivoslaista repesi riita: Keskustalainen ryöpytti vihreitä Ylellä – ”Tämä höyrypäinen intoilu hirvittää”

”Tämä ilmastovouhotus on karmeinta populismia, mitä olen poliittisen urani aikana nähnyt ja kuullut. Lapsetkin on otettu pelottelukampanjaan mukaan yhdeksi työvälineeksi. Ilmastopolitiikka on tietyn poliittisen linjan hyväksikäyttämä työväline, ei mitään muuta”, Hoskonen jatkoi Ilta-Sanomissa.

Hoskosen mukaan ”kovia aktivisteja” löytyy vihreistä, vasemmistoliitosta ja jonkin verran myös demareista. Ilta-Sanomien mukaan Hoskonen pitää ilmastonmuutosta tosiasiana, mutta sanoo, ettei ”hyväksy järjetöntä kiihkoa”, jota hänen mukaansa ilmentää esimerkiksi ajatus avohakkuiden kieltämisestä.

Hoskonen arvosteli erityisesti ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosta (vihr), joka on puhunut metsien suojelun puolesta. Hoskosen mielestä ”metsien museoiminen” on suurin virhe, jonka tässä tilanteessa voi tehdä, koska silloin hoitotoimenpiteet lopetetaan. Keskusta ja vihreät ovat olleet eri linjoilla etenkin metsien hakkuumääristä.

Hoskonen toteaa Ilta-Sanomille, että keskusta mahtuu vasemmistopuolueiden kanssa samaan hallitukseen, kunhan hallitusohjelmaa noudatetaan. Hänen mielestään kuitenkin keskustelu on käynyt ”valtavilla ylikierroksilla”.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli julkaisi torstaina raportin, jonka mukaan maankäyttösektorin tulee alentaa päästöjä nopeasti ja lisätä hiilidioksidia ilmasta poistavia hiilinieluja, jotta maapallon lämpeneminen voitaisiin pysäyttää alle 1,5 asteeseen.

Hoskoselta nähtiin varsin erilaisia lausuntoja verrattuna vihreisiin, jotka vaativat suomalaisilta muun muassa lihankäytön vähentämistä. LUE LISÄÄ: Emma Kari: Suomalaisten on vähennettävä lihansyöntiä – ”Lihaideologiasta päästävä eroon”

Hoskonen totesi Demokraatille, ettei hän näe Suomen metsätaloudessa ongelmia, eikä IPCC-raportin perusteella ole syytä minkäänlaiseen paniikkiin.

Suomenmaan haastattelussa Hoskonen niin ikään paheksuu ”ilmastohysteriaa”, jonka lietsontaa hän pitää vastuuttomana. Hänen mukaansa IPCC:n raportissa mainitut ongelmat syntyvät aivan muualla kuin Suomessa ja ovat suurkaupunkien ja suurviljelijöiden ongelmia esimerkiksi Intiassa, Kiinassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

LUE MYÖS: Ympäristöministeri Mikkonen: IPCC:n viesti on selvä – Keinot otettava pikaisesti käyttöön Suomessakin

Nuori ilmastoaktivisti Atte Ahokas ihmettelee Twitterissä, miksi ympäristövaliokunnan johtoon on valittu ”ilmastodenialisti” ja tieteenkieltäjä. Vuoden nuoreksi eurooppalaiseksi tänä vuonna valittu Ahokas huomauttaa, ettei Hoskonen ole valmis kunnianhimoisiin ja nopeisiin ilmastotekoihin.

Vihreä konkaripoliitikko Osmo Soininvaara vastaa Ahokkaalle Twitterissä.

”On säälittävä ja pelottavaa, että keskustan ympäristöpoliittinen linja tiivistyy Hannu Hoskoseen. Parempaa ei löytynyt koko eduskuntaryhmästä. Keskusta on tiensä valinnut?” Soininvaara tviittaa.

Juttu jatkuu tviitin jälkeen.

On säälittävä ja pelottavaa, että Keskustan ympäristöpoliittinen linja tiivistyy Hannu Hoskoseen. Parempaa ei löytynyt koko eduskuntaryhmästä. Keskusta on tiensä valinnut? — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) 9. elokuuta 2019

Entinen kansanedustaja ja nykyinen sisäministerin valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen (vihr) ottaa niin ikään osaa Hoskos-keskusteluun.

”Eduskunnassa opin, että tämä edustaja puhuu poikkeuksellisen paljon, on lähtökohtaisen ehdoton, ei tuo julki minkäänlaista itsereflektointia, vaan on olevinaan aina ehdottoman oikeassa. Politiikka on kuitenkin yhteisten ratkaisujen hakemisen taitoa tai ainakin sen pitäisi olla”, Parviainen tviittaa.

Helsingin vihreiden varapuheenjohtaja Milo Toivonen ihmettelee Parviaiselle, näinkö keskusta pitää vihreitä kurissa hallituksessa.

”Valiokunnassa puheenjohtajakaan ei voi kaikkea linjata, hän lähinnä johtaa kokouksia. Myös oppositiolla on puheenjohtajuuksia. Hallitusyhteistyö onneksi onnistuu, vaikka näitä soraääniä nyt välillä tuleekin”, Parviainen vastaa Toivoselle Twitterissä.

Uusi Suomi kysyi vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajalta Emma Karilta, mitä mieltä vihreissä ollaan Hoskosen kritiikistä ja siitä, että ilmastovouhotuksesta puhuva henkilö johtaa ympäristövaliokuntaa.

”Keskustalla ja vihreillä on erilaisia näkemyksiä liittyen ilmastopolitiikkaan ja luonnonsuojeluun, mutta on täysin selvää, että Suomen ilmastopolitiikan on oltava linjassa ilmastotutkimuksen kanssa. Toivottavasti keskustan tilanne pian selkiytyy ja rauhoittuu. Vihreät lähtee siitä, että hallitusohjelmaa ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa toteutetaan hyvässä yhteistyössä viiden puolueen kesken”, Kari viestittää Uudelle Suomelle.

Huolestuttaako yhtään, että ympäristövaliokuntaa johtaa keskustalainen, joka näyttäisi vetävän jopa epävihreää ilmastolinjaa?

”Me lähdemme siitä, että ympäristövaliokunnan puheenjohtaja tukee hallitusohjelmaa ja hallituksen ilmastopolitiikan linjaa”, Kari vastaa.

”Hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos. Se kuvaa hyvin sitä, kuinka vakavasti hallitus suhtautuu ilmastonmuutokseen. IPCC:n tuore raportti vain korostaa tätä huolta. Päästöjä on vähennettävä nopeasti kaikilla sektoreilla, eikä vapaamatkustajuuteen ole enää varaa.”

Keskusta ja vihreät ovat päätyneet useasti nokikkain Rinteen hallituksen alkutaipaleella. Pääministeri Antti Rinne (sd) kommentoi Hoskosen lausuntoja lyhyesti keskiviikkona tavatessaan politiikan toimittajia Kesärannassa.

”En kutsuisi niitä irtiotoiksi, vaan erilaisten mielipiteiden kirjoksi, jotka löytyvät myös hallituspuolueista. Nämä jännitteet tunnistettiin hallitusneuvotteluissa. Meillä on metsäpolitiikassa tiettyjä asioita, jotka täytyy nyt klaarata porukalla tässä kuntoon. Minulla ei ole mitään epäselvyyttä siitä, etteivätkö nämä asiat menisi kuntoon. Hallitus tulee yhtenäisesti tekemään metsäpolitiikkaa ja yhtenäisesti tekemään ilmastopolitiikkaa Suomessa”, Rinne sanoi Kesärannassa.

LUE LISÄÄ: ”Ilmastonmuutoksen eteneminen haastaa suomalaisten turvallisuutta” - Professorilta vakava varoitus IL-blogissa

