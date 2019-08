Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ajaa poliisien koulutusmäärien ja kenttäpoliisien määrän nostoa jo ensi vuodelle. Ratkaisut asiasta on Kurvisen mukaan tehtävä syksyn budjettipäätöksissä.

Kurvinen muistuttaa tiedotteessaan poliisin vasteaikojen kasvaneen ja poliisien määrän olevan Suomessa pienin suhteessa väkimäärään.

”Punamultahallituksella on budjettipöydissä näytön paikka. Kentälle on saatava lisää poliiseja hallituksen päätöksillä. Poliisin saatavuus ja ihmisten oikeus turvallisuuteen on turvattava koko maassa”, hän linjaa.

Kurvinen tavoittelee poliisivirkojen lisäämistä nimenomaan kentällä tehtävään työhön, etenkin heikoimman palvelutason alueille. Viime vuosia korkeammat koulutusmäärät ovat tarpeen, jotta ammattilaisia riittää uusiin poliisivirkoihin kautta maan.

”Loputtomien hallintouudistusten sijaan tarvitaan rahaa ja reinikaisia sorateiden varsille ja kaupunkeihin. Rahapäätöksiä suuremmista koulutusmääristä ja uusista poliisiviroista on syytä tehdä jo tänä syksynä”, Kurvinen summaa.

