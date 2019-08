Keskustalainen ryöpytti vihreitä – Pekka Haavisto kesän ”kuplinnasta” Ylellä: ”Yllättävää”

Ulkoministeri ja vihreiden entinen puheenjohtaja Pekka Haavisto kommentoi Antti Rinteen (sd) hallituksen jännitteitä Ylen Ykkösaamussa.

Vihreät ja keskusta ovat olleet eri linjoilla ympäristöpolitiikasta, ja julkisuudessa on nähty koviakin ulostuloja. Huomiota ovat herättäneet etenkin ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Hannu Hoskosen (kesk) ulostulot. Hoskonen ryöpytti hallituskumppani vihreitä Ylen Ykkösaamussa ja jatkoi Ilta-Sanomien haastattelussa viime tiistaina.

”Tämä ilmastovouhotus on karmeinta populismia, mitä olen poliittisen urani aikana nähnyt ja kuullut. Lapsetkin on otettu pelottelukampanjaan mukaan yhdeksi työvälineeksi. Ilmastopolitiikka on tietyn poliittisen linjan hyväksikäyttämä työväline, ei mitään muuta”, Hoskonen sanoi Ilta-Sanomissa.

Hoskosen ulostuloja ovat aiemmin ihmetelleet vihreistä ainakin konkaripoliitikko Osmo Soininvaara ja ex-kansanedustaja ja nykyinen sisäministerin valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen. Myös vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari kommentoi asiaa Uudelle Suomelle.

”Keskustalla ja vihreillä on erilaisia näkemyksiä liittyen ilmastopolitiikkaan ja luonnonsuojeluun, mutta on täysin selvää, että Suomen ilmastopolitiikan on oltava linjassa ilmastotutkimuksen kanssa. Toivottavasti keskustan tilanne pian selkiytyy ja rauhoittuu”, Kari viestitti.

Haavistolta kysyttiin vihreiden ja keskustan väleistä Ykkösaamussa. Hän huomautti, että juurihan pitkä yhteinen hallitusohjelma saatiin kasaan Säätytalolla.

”Vähän yllättävääkin on ollut tämä kesän keskustelu”, Haavisto sanoi.

Haavisto totesi panevansa osan keskustelusta ”kesän kuplinnan piikkiin” ehkä myös keskustan puheenjohtajavaalin takia. Hän huomautti, että keskustalla on hyvin jännittävät hetket, kun edessä on linjavaali.

Haaviston mukaan ympäristökysymysten ympärillä on ehkä nähty profiloitumista.

”En usko, että hallitusohjelma on uhattuna. Siinä on hyvin selkeät kirjaukset”, Haavisto sanoi ja korosti hallitusohjelman ilmastopoliittista kärkeä.

Haaviston mukaan keskustan nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk) sitoutui hallitusneuvotteluissa hyvin vahvasti ilmastoteemoihin.

Ulkoministeri on pannut merkille Twitter-keskustelut ja -taistelut, mutta ei usko, että ”vielä mitkään fundamentit rakoilevat”. Hän muistuttaa, että kesäkeskustelu ei ole ollut puolueen linjan määrittelyä, vaan pikemminkin kuplintaa, jossa yksittäiset kansanedustajat profiloituvat.

Haaviston mukaan on tärkeää, että hallitusyhteistyö toimii puheenjohtajatasolla. Hän pitääkin keskustan puheenjohtajavaalia hyvin kiinnostavana ja toivottaa hallituskumppaneille kohtuullista menestystä ja työrauhaa.

Viiden puolueen koalitiohallituksessa riittää Haaviston mukaan aina keskustelua, ja siihen liittyy hyviä ja huonoja puolia, mutta pääasiassa kuitenkin hyviä puolia.

