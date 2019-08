Keskustalainen avautuu puoluejohdolle: ”Puolueen tila kriittinen – Kepun herrat eivät vaivaudu”

Keskustan toisen kauden kansanedustaja Petri Honkonen penää laajempaa keskustelua puolueen tulevaisuudesta.

Honkosen mukaan keskustalaiset haluavat kiivaasti keskustella puolueen tilasta, mutta kärkihahmot välttelevät kannanottoja.

”Keskustan kenttäväki janoaa suoraa puhetta puolueen tilasta ja tulevaisuudesta, mutta kepun ’herrat’ eivät vaivaudu osallistumaan keskusteluun. Kentän toimijat eivät kaihda kannanottoja. Muidenkin kuin puheenjohtajakandidaattien olisi syytä kertoa näkemyksensä. Keskeisissä tehtävissä toimivat välttelevät keskustelua, osallinen olen siis itsekin”, Honkonen sanoo tiedotteessa.

Honkosen mukaan puolueen tila on kriittinen. Tilannetta ei helpota Honkosen mukaan se, että vastuullisissa asemissa olevat välttelevät ottamasta kantaa tulevaisuuden suuntaviivoihin.

”Olennaista nyt on kirkastaa tavoite ja päämäärä, miksi ja ketä varten olemme olemassa ja mitä tavoittelemme. Sen jälkeen on valittava strategia, miten mennään kohti tavoitetta ja johdon on johdettava puolue sinne demokraattisesti, kuunnellen kenttää.”

Honkonen viittaa keskustavaikuttajien kriittiseen artikkeliin Kanava-lehdessä. Entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Seppo Kääriäinen, entinen puoluesihteeri Pekka Perttula sekä kuntapoliitikko ja entinen piirijohtaja Ossi Martikainen analysoivat puolueen tilaa kesällä. Kolmikko katsoi, ettei keskustan romahdus ole paha uni, vaan ”tilanne on juuri niin tukala kuin miltä se näyttää”.

LUE TARKEMMIN: Painajainen keskustassa – Konkarit avautuvat Kanava-lehdessä: ”Vihreät ja perussuomalaiset ottivat pihteihinsä”

Kolmikko arvosteli muun muassa sitä, että keskustan johtaminen ja politiikan suunnittelu ovat liukuneet laajan organisaation ohjelma-, koulutus- ja vaikuttamistyöstä johtoryhmään ja jopa puoluehallitukselta ja työvaliokunnalta eduskuntaryhmän kautta ministeriryhmälle ja johdon avustajille.

Honkosen mielestä artikkeli tiivistää olennaisimmat ongelmat ja haasteet ja tarjoaa hyvät lähtökohdat tulevaisuudelle. Honkonen vaatii johdolta aikaa myös puolueelle.

”Uudistuminen ei kuitenkaan tapahdu ilman kattavaa keskustelua, johon tulisi ottaa osaa myös niiden, jotka ovat olleet viime aikoina päättävissä asemissa. Heidän näkemyksensä uuteen suuntaan on välttämätön. Hallitusvastuu ei saa jälleen tällä kertaa halvaannuttaa puolueen kehittämistä.”

Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan puoluekokouksessa 7. syykuuta. Kisa käydään keskustan ministereiden Katri Kulmunin ja Antti Kaikkosen välillä.