Keskustelu Rinteen hallituksen avustajamäärästä ryöpsähti uudelleen käyntiin opetusministeri Li Anderssonin (vas) nimitettyä kolme uutta erityisavustajaa. Anderssonilla on nyt viisi erityisavustajaa, kun edellisellä opetusministerillä Sanni Grahn-Laasosella (kok) oli kaksi. Anderssonin avustajamäärä on hallituspuolueiden tekemän linjauksen mukainen.

Anderssonin ja Grahn-Laasosen erottaa toisistaan se, että Andersson on myös puolueensa puheenjohtaja. Valtioneuvoston verkkosivujen mukaan ”pääministerillä ja puolueiden puheenjohtajina toimivilla ministereillä on useampi avustaja”.

Muuten ero opetusministerien avustajamäärissä on linjassa Rinteen ja Sipilän hallitusten erilaisten toimintamallien kanssa. Rinteen hallituksella on lähes tuplasti avustajia Sipilän hallitukseen nähden. Erityisavustajia on valtioneuvoston verkkosivujen mukaan 65 ja valtiosihteereitä 15, eli ministerien avustajia kaikkiaan 80. Sipilän hallituksella valtiosihteereitä oli vain neljä ja erityisavustajia 42.

Anderssonin avustajamäärä onkin saanut edellisessä hallituksessa istuneiden kokoomuslaisten näppäimistöt sauhuamaan.

”Nyt ei riitä enää tilataksitkaan Vasemmistoliitolla :) huh huh”, kirjoittaa kansanedustaja Timo Heinonen (kok) Twitterissä.

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk) erityisavustaja Kari Jääskeläinen, joka edellisen hallituksen aikana toimi pääministeri Sipilän avustajana, muistuttaa Heinosta Anderssonin puheenjohtaja-asemasta.

”Vähän rotia tuohon populismiin. [Kokoomuksen puheenjohtaja, ex-valtiovarainministeri] Petteri Orpolla taisi olla kuusi tai seitsemän erityisavustajaa. Li Anderssonin viisi avustajaa [on] hallitusryhmän puheenjohtajalle määritelty määrä kuin Orpollekin aikanaan”, Jääskeläinen kuittaa Heinosen kritiikin.

Vähän rotia tuohon populismiin. @PetteriOrpo lla taisi olla kuusi tai seitsemän erityisavustajaa. @liandersson viisi avustajaa hallitustyhmän puheenjohtajalle määritelty määrä kuin Orpollekin aikanaan. — Kari Jääskeläinen (@JaaskelainenK1) August 13, 2019

Rinteen hallitus kertoi avustajamääristä lisäbudjettinsa julkistuksen yhteydessä. Avustajakaartin kasvattamiseen varattiin lisäbudjetissa 2,9 miljoonaa euroa aiemman 6,5 miljoonan euron lisäksi. Samalla päätettiin Iltalehden mukaan, että pääministeri saa esikuntaansa seitsemän erityisavustajaa ja ministerinä toimivat puolueensa puheenjohtajat viisi erityisavustajaa.

Myös vihreiden puheenjohtajalla, sisäministeri Maria Ohisalolla on ministeri Anderssonin tavoin viisi erityisavustajaa. Pääministeri Antti Rinteellä (sd) on kuusi erityisavustajaa ja kaksi valtiosihteeriä.

Opetusministeri Andersson kertoi maanantaina kutsuneensa erityisavustajikseen Dan Koivulaakson, Mika Parkkarin ja Henri Purjeen. Ennestään hänen erityisavustajinaan toimivat Touko Sipiläinen ja Anna Mäkipää.

LUE MYÖS:

Unkari jatkoi Suomi-ryöpytystään: ”Venäläiset oligarkit ostavat kokonaisia saaria Suomesta – ja entäs Jari Aarnio?”

Pieni ydinreaktori räjähti, 5 venäläistä kuoli – Testasivat ilmeisesti Putinin uutta Skyfall-superasetta

Entinen tukija tyrmistyi Donald Trumpin käytöksestä ja käänsi takkinsa –”Hän hyökkää yksittäisten ihmisten kimppuun USA:n presidenttinä”