Poliisilta päätös: Perussuomalaisten kansanedustajan eduskuntapuheesta alkaa esitutkinta

Kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) vieraslaji-puheista suoritetaan esitutkinta, poliisi on päättänyt yhdessä syyttäjäviranomaisten kanssa. Rikoskomisario Pekka Hätönen Helsingin poliisista kertoo poliisin päätöksestä Uudelle Suomelle.

Esitutkinta on hyvin poikkeuksellinen, sillä se koskee kansanedustajan eduskunnassa pitämää puhetta. Poliisi on keskustellut asiasta syyttäjän ja valtakunnansyyttäjäviraston kanssa.

”On päätetty, että esitutkinta suoritetaan, jonka jälkeen asia siirtyy syyttäjälle ja sieltä valtakunnansyyttäjänvirastoon syyteharkintaa varten”, Hätönen kertoo.

LUE LISÄÄ: Poliisi perussuomalaisten kansanedustajan esitutkinnasta: Äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus

Tapaukseen liittyy Hätösen sanoin kaksikin ”erityiskysymystä”: foorumi, jossa lausunto on annettu, sekä kansanedustajan perustuslain mukainen syytesuoja.

”Näiden syiden takia asia menee vielä harkittavaksi valtakunnansyyttäjänvirastoon [esitutkinnan jälkeen].”

Epäiltynä rikosnimikkeenä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mäenpää mainitsi kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan. Mäenpää totesi, että turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä.

”Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa”, Mäenpää sanoi.

LUE MYÖS: Kansanedustaja puhui ”vieraslajeista” eduskunnassa – Poliisi neuvottelee valtakunnansyyttäjän kanssa

Poliisi ja valtakunnansyyttäjänvirasto päättivät neuvotella siitä, antaako Mäenpään puheenvuoro aihetta esitutkinnan aloittamiseen. Rikoskomisario Pekka Hätönen totesi Uudelle Suomelle kesäkuussa, että on äärimmäisen harvinaista, jos kansanedustajan eduskunnan täysistunnossa käyttämä puheenvuoro päätyisi poliisitutkintaan.

Kansanedustajaa koskee parlamentaarinen immuniteetti.

”Kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut”, perustuslaissa sanotaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä voisi siis halutessaan estää syytteen nostamisen Mäenpäätä vastaan. LUE LISÄÄ: Professori: ”Persujen uskottavuus on nolla, jos he äänillään blokkaavat”

Mäenpää nousi eduskuntaan huhtikuun vaaleissa Vaasan vaalipiiristä kerättyään lähes 7000 ääntä. Hän kuuluu kansallismieliseen Suomen Sisu -järjestöön, joka on aika ajoin noussut otsikoihin tiukan maahanmuuttovastaisuutensa vuoksi. Mäenpää on Sisun piiripäällikkö Etelä-Pohjanmaalla.

Mäenpää on noussut aiemminkin otsikoihin kielenkäyttönsä takia. Jotkut ehkä muistavat hänet Facebook-kommentista, joka keräsi julkisuutta vuonna 2015. Tuolloin Kankaanpään Niinisalon vastaanottokeskus paloi maan tasalle.

”Aivan mahtavaa. Jumala on olemassa. Rukouksiini on vastattu", Mäenpää totesi Facebookissa ja sai osakseen paheksuntaa.

Vuonna 2017 Mäenpää joutui Ilmajoen kunnanhallituksen kuultavaksi ja sai moitteet kielenkäyttönsä takia nimiteltyään Ilmajoen hallintojohtajaa räkänokaksi kunnanhallituksen kokouksessa.

Mäenpään tutkintaan johtanut puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa kuului näin:

”2015 syksyllä Suomeen tuli turvapaikanhakijoita sellaisista maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä, ja joissa uskonnon sisällä on useita haaroja, jolloin eivät keskenäänkään pysty siellä asumaan. 2015 tänne tuli noin 32 000 ihmistä, pääosin samasta uskontokunnasta, mutta hyvin monet heistä erilaisista uskonnon haaroista. Se tulee aiheuttamaan ongelmia. Jos viitsisitte katsoa tuon Seinäjoen arabikevät -dokumentin, se löytyy Yleisradiosta vielä muutaman päivän ajan. Siinä hyvin selkeästi tulee ilmi, kun turvapaikanhakija kertoo, että osa heistä tuli tänne turistiksi, osa raiskaamaan. Tiedän jotain muutakin tuosta dokumentista, mutta kerron nyt vain sen, mitä tässä julkisesti sanon. Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa. — Kiitoksia.”

LUE MYÖS: Poliisi: Hussein al-Taeen kirjoitukset yhä selvityksessä, syyteoikeus voimassa – ”Ilmiselvää juutalaisvastaisuutta”