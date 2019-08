Poliisi perussuomalaisten kansanedustajan esitutkinnasta: Äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus

Poliisitutkinta kansanedustajan eduskunnassa pitämästä puheenvuorosta on äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus Suomessa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi ilmoitti tänään, että perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään täysistunnossa pitämästä vieraslaji-puheesta aloitetaan esitutkinta.

LUE LISÄÄ: Poliisilta päätös – perussuomalaisten kansanedustajan eduskuntapuheesta esitutkinta

Hätösen mukaan suomalaisesta oikeuskirjallisuudesta löytyy maininnat kolmesta tapauksesta, joissa eduskunta on joutunut päättämään, voidaanko kansanedustajaa vastaan nostaa syyte kansanedustajan toimessa tehdystä sananvapausrikoksesta. Tapaukset ovat 1930-, 1940- ja 1970-luvuilta ja niissä oli kyse kommunismista, valvovasta poliisista sekä ay-liikkeestä.

Mikäli syyttäjäviranomaiset päättävät esitutkinnan jälkeen, että Mäenpäätä vastaan nostetaan syyte, etenee asia eduskuntaan. Eduskunta ratkaisee, murretaanko kansanedustajan syytesuoja, josta säädetään perustuslaissa. Syytesuojasta luopumiseen tarvitaan 5/6 enemmistö eduskunnan täysistunnossa. Aiemmissa tapauksissa eduskunnan perustuslakivaliokunta on Hätösen mukaan antanut asiasta lausunnon ennen täysistunnon äänestystä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä voisi näin ollen halutessaan estää syytteen nostamisen Mäenpäätä vastaan. LUE LISÄÄ: Professori: ”Persujen uskottavuus on nolla, jos he äänillään blokkaavat”

Immuniteettikysymystä harkittiin tarkkaan poliisin ja syyttäjäviranomaisten kesken, Hätönen kertoo. Tämä oli tarpeen, koska oikeuskäytäntöä ei juuri ole.

”Mutta EU-parlamentilla on, ja se on tavallaan lähin rinnastus tässä. EU-parlamentin käytännössä immuniteetti yleensä annetaan, paitsi jos kyseessä ovat rasistiset puheet tai kirjoitukset, joista perinteisesti ei EU-parlamentissa saa syytesuojaa”, Hätönen kertoo.

”Jos tämä olisi lausuttu muussa yhteydessä, niin nykyisen oikeuskäytännön nojalla syyte oletettavasti nostettaisiin”

Tämä toimi ohjeena poliisin tulkintaan esitutkintavaiheessa. Eduskunta on luonnollisesti vapaa äänestämään kuten haluaa.

”Se on sitten jokaisen edustajan omassa harkinnassa, minkälaista puhetta eduskunnassa linjataan käytäväksi vähemmistöjen asemasta”, Hätönen toteaa.

”Jos tästä puuttuisi kokonaan tämä elementti, että onko tämä tapahtunut valtiopäivillä – jos tämä olisi lausuttu muussa yhteydessä – niin nykyisen oikeuskäytännön nojalla tästä oletettavasti syyte nostettaisiin ja jonkinlainen tuomiokin annettaisiin.”

Hätönen toteaa, että poliittinen sananvapaus on tärkeä arvo ja se täytyy säilyttää laajana.

”Mutta on vaarallista ja oikeuskäytännön valossa kiellettyä käyttää poliittista sananvapautta vihapuheeseen ja vähemmistöjä vastaan hyökkäämiseen. Sitä tässä on punnittu.”

”Poliisitutkinnan kannalta tämä on sinänsä yksioikoinen asia, kun tiedetään mitä on sanottu ja missä on sanottu. Ainoa mitä tarvitaan, on hänen oma mielipiteensä siitä, mitä hän on tarkoittanut.”

