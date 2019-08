Poliisi: Hussein al-Taeen kirjoitukset yhä selvityksessä, syyteoikeus voimassa – ”Ilmiselvää juutalaisvastaisuutta”

Kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd) samoin kuin edustaja Päivi Räsäsen (kd) huomiota herättäneet sosiaalisen median kirjoitukset ovat yhä poliisin tarkastelun kohteena ja saattavat päätyä esitutkintaan. Molemmista tapauksista aiotaan kirjata rikosilmoitus ja pyytää syyttäjän nimeämistä asialle, kertoo rikoskomisario Pekka Hätönen Uudelle Suomelle.

Hussein al-Taeen osalta on arvioitu vanhentumiskysymystä eli sitä, onko syyteoikeus jo vanhentunut vuosia vanhoissa some-kirjoituksissa. Keskusrikospoliisi teki jo al-Taeen vuosien 2014–2015 kirjoitusten osalta päätöksen, että syytä epäillä rikosta ja aloittaa esitutkinta ei ole. Lue lisää: Krp: Hussein al-Taeeta ei epäillä rikoksesta

Hätösen mukaan tässä yhteydessä jäi kuitenkin selvittämättä al-Taeen vuosien 2011–2012 kirjoituksia ja sitä, onko niiden syyteoikeus vanhentunut. Nyt Helsingin poliisi on hänen mukaansa selvitellyt, kuinka pitkään tekstit ovat olleet saatavilla eli sosiaalisen median käyttäjien nähtävissä. Tämä vaikuttaa syyteoikeuden vanhentumisen ajankohtaan, eli sitä ei ratkaise pelkästään kirjoitusajankohta.

”Ne ovat olleet saatavilla niin pitkään, että jos rikosnimike on kiihottaminen kansanryhmää vastaan, niin niissä on vielä syyteoikeutta jäljellä. Eli niistä voidaan vielä syyte nostaa”, Hätönen kertoo.

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan vanhenee rikoksena viidessä vuodessa. Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että kyseiset al-Taeen kirjoitukset olisivat olleet näkyvillä vielä vuosina 2016–2017.

Asian pohtimista jatketaan syyttäjän kanssa. Näin vanhoja kirjoituksia ei tyypillisesti lähdettäisi selvittämään, mutta poliisi katsoo, että tässä tapauksessa näin on syytä tehdä muun muassa asian saaman suuren huomion vuoksi.

”Näissä vanhoissa kirjoituksissa on ilmiselvää juutalaisvastaista kirjoittelua. Se nousee päällimmäisenä esiin. Näillä tiedoilla rikosilmoitus tehdään ja keskustellaan sitten syyttäjän kanssa [onko syytä aloittaa esitutkinta]”, Hätönen toteaa.

Al-Taeen tapaus poikkeaa Räsäsen ja kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) tapauksista siinä, että al-Taee on julkisesti katunut vanhoja näkemyksiään ja sanoutunut niistä irti. Lue lisää: Hussein al-Taee pyysi homoilta ja juutalaisilta anteeksi eduskunnassa – ”En ole puhunut totta”

”Tämä tietysti huomioidaan sitten harkinnassa, jos ihminen katuu ja sanoutuu kirjoituksista irti. Etenkin kun kirjoitukset ovat 7–8 vuotta vanhoja”, Hätönen sanoo.

Myös Päivi Räsäsen tapauksen osalta päätöksenteko esitutkinnasta on kesken. Hänestä tehty tutkintapyyntö koskee Twitter-kirjoitusta, jossa Räsänen arvosteli sitä, että kirkko ilmoitti olevansa Helsinki Pride -tapahtuman virallinen partneri. Hän kirjoitti, että synti ja häpeä on nostettu ylpeyden aiheeksi. Lue tarkemmin: Päivi Räsäsen Pride-kommentti ”häpeästä ja synnistä” kuohuttaa – Kirkko: ”Arkkipiispa on myös päätöksen takana”

Hätösen mukaan asiaa on yleisesti tulkittu väärin siten, että kyse olisi Räsäsen tavasta lainata Raamattua. Tätä ei poliisi käsittele, vaan pohdinnassa on, hyökätäänkö kirjoituksessa seksuaalivähemmistöjä vastaan. Myös Räsäsen tapauksessa harkittu rikosnimike on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Uusi Suomi kertoi aiemmin, että kansanedustaja Mäenpään eduskuntapuheesta aloitetaan esitutkinta. LUE LISÄÄ: Poliisilta päätös – perussuomalaisten kansanedustajan eduskuntapuheesta esitutkinta