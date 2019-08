Antti Kaikkonen: Näin selvisi Antti Rinteen suunnitelma – ”Kirkastui että hän saattaa olla tosissaan”

2020-luvun kysymyksiin ei kannata etsiä valmiita vastauksia Kallion, Kekkosen, Saalastin, Virolaisen tai Alkion sanoista, linjaa keskustan puheenjohtajaehdokas, puolustusministeri Antti Kaikkonen puheenjohtajakisan vaalipamfletissaan.

Tutun keskustalaisilla linjoilla Kaikkonen silti teeseissään liikkuu: aluepolitiikka, perhe, suomalainen ruoka ja tupaillat – virtuaalisetkin – vilisevät tekstissä. Tästä huolimatta keskusta kaipaa nyt hänen mukaansa muutoksia ”toiminnan sisältöön, ei organisaatiokaavioihin”.

”Hyvä niin, sillä Keskustalla ei ole nyt aikaa sitoa joukkojaan sääntöuudistusten ja hallinnon kanssa painimiseen. Nyt tarvitaan politiikkaa, keskustelua ja toimintaa”, Kaikkonen kirjoittaa.

”Kenttäväelle pitää tarjota mahdollisuuksia ottaa kantaa raakilevaiheessakin oleviin ohjelmiin. Ihmisen kokemus siitä, että juuri minä voin vaikuttaa ja minun mielipiteelläni on väliä, on tärkeä. Verkkokyselyitä on lisättävä, mutta mikään ei korvaa kasvotusten käytävää vuoropuhelua.”

”Rinne tapasi puolueiden edustajia. Keskustan osalta kävimme kyseisen keskustelun sunnuntai-iltapäivänä 5. toukokuuta. Menimme palaveriin Sipilän kanssa kahdestaan. Tuossa palaverissa itselleni alkoi kirkastua, että Rinne saattaa olla tosissaan haluamassa Keskustaa hallitukseen. Kävimme kynnyskysymykset läpi, ja hän antoi ymmärtää, että niihin voisi olla mahdollista löytää meitä tyydyttävät ratkaisut. En voinut olla varma, oliko tahto aitoa vai kyse siitä, että kokoomusta ei voinut päästää sanelemaan asioita. Jos kokoomus olisi varma, että hallitus ei Sdp-vetoisesti synny perussuomalaisten eikä keskustan kanssa, sen neuvotteluasetelma olisi ylivertainen. Ehkä kokoomuksessa niin laskeskeltiin”, Kaikkonen kirjoittaa.

”Meillä ei voinut olla varmuutta siitä, halusiko Rinne todella meidät, vai halusiko hän meidät vain torpatakseen kokoomuksen salettiaseman. Kehotimme yrittämään muiden kanssa ensin. Jos ei onnistu, voidaan mahdollisesti palata asiaan. Sdp jatkoi neuvotteluaan kokoomuksen kanssa maanantaina, mutta valmista ei tuntunut tulevan.”

Tiistaina Rinne vetosi jo julkisesti keskustaan. Keskiviikkona alkoivat neuvottelut.

2020-luku keskustan vuosikymmen, jopa Helsingissä?

Kaikkonen uhoaa, että 2020-luvusta tehdään Keskustan vuosikymmen.

”Aion tehdä Keskustasta poliittisen keskikentän johtajan, joka tuntee juurensa mutta katsoo aina eteenpäin.”

Äänestäjäkunnan kasvava liikkuvuus voi Kaikkosen mukaan olla keskustalle hyödyksi.

”Tätä on ajateltu Keskustalle ikäväksi asiaksi, mutta suomalaisten valmius kokeilla uusia vaihtoehtoja avaa mahdollisuuksia myös Keskustalle. Innostava ja laaja asialista voi tarkoittaa menestystä myös pääkaupunkiseudulla.”

Kaikkosen mukaan keskustan on torjuttava ”sekä vastuuton kulutuskeskeisyys että ilmastoahdistus, ja tuotava ympäristökeskusteluun oma kohtuuden viestinsä”. Perheasioiden lisäksi puolueen politiikan keskiöön kuuluvat koulutuksen ja sivistyksen edistäminen, Kaikkonen linjaa.

”Korkeakouluverkkoa ei pidä kaventaa nykyisestä. Tästä Keskustan täytyy pitää huoli. Mutta koska joka pitäjään ei voi korkeakoulua rakentaa, pitää yliopistot ja ammattikorkeakoulut tuoda ihmisten luo virtuaalisesti.”

”Keskustan johdolla on Suomeen rakennettu laaja korkeakouluverkko. Seuraava koulutuksen saavutettavuusloikka tehdään ihmisten koteihin. Suomen pitää olla edelläkävijä siinä, miten sujuvasti myös työssäkäyvä tai eläkkeellä oleva ihminen voi opiskella toisella puolella maata sijaitsevassa opistossa tai korkeakoulussa.”

Kaikkosen mukaan keskustan täytyy kirkastaa linjaansa maahanmuuttokeskustelussa.

”[Viime vaalikaudella] syntyi mielikuva, että Keskustan linja on suurin piirtein ’tulkaa kaikki’, mikä oli tietenkin väärä viesti”, Kaikkonen kirjoittaa.

”Rehellisyyden nimissä on todettava, että moni keskustalainen on livennyt äänestämään perussuomalaisia. Tuo liike elää kuitenkin kritiikistä ja peloista. Tolkun suomalaiset haluavat lopulta rakentaa ja siksi uskon heidän palaavan vielä Keskustan linjan taakse.”