Ex-vihreä rikoskomisario luuli saaneensa eron – Espoo munasi: ”Ihan selvä meidän virhe”

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisarion Pekka Hätösen eronpyynnöt Espoon kaupungin luottamustoimista jäivät makaamaan valmistelijan pöydälle. Espoo myöntää tehneensä asiassa virheen.

Näin ollen Hätönen on yhä muodollisesti vihreiden varajäsenenä Espoon tarkastuslautakunnassa.

Hätösen puoluetausta on noussut esiin kolmen poliitikon tutkintojen takia. Hätönen johtaa tutkintaa Juha Mäenpään (ps), Päivi Räsänen (kd) ja Hussein al-Taeen (sd) jutuissa. Mäenpäätä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, Räsäsen ja al-Taeen osalta selvitetään, onko heitä syytä epäillä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Hätösen puoluetaustasta nousi kohu, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kritisoi voimakkaasti tilannetta Uuden Suomen haastattelussa tiistaina. Kommentit liittyivät perussuomalaisten Mäenpään juttuun, jonka esitutkinnan aloittamisesta Hätönen kertoi tiistaina.

”Tämä on härskiä politikointia”, Halla-aho muun muassa sanoi Uudelle Suomelle.

Helsingin poliisi sai runsaasti palautetta Hätösen asemasta, josta tehtiin poliisipäällikkö Lasse Aapion mukaan selvitys. Johtopäätös oli, että Hätönen saa jatkaa tutkinnanjohtajana, sillä hän on eronnut vihreistä.

Hätönen kertoo Uudelle Suomelle lähettäneensä vihreille eronpyynnön 4. helmikuuta ja Espoon kaupungille eronpyynnön luottamustehtävistään 5. helmikuuta. Kaupungille Hätönen aikoo lähettää viestinsä uudelleen, sillä Ilta-Sanomien tuore juttu nosti esiin sekaannuksen: Hätösen eroa ei ole käsitelty kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston kokouksissa.

Hätönen toimitti Uuden Suomen nähtäväksi sähköpostin, joka on Espoon puolelta kuitattu saapuneeksi.

”Pyydän eroa luottamustoimistani Espoon Vihreiden nimeämänä edustajana kunnallisissa luottamustoimissa. Luottamustoimeni ovat Tarkastuslautakunnan varajäsen, Poliisilaitoksen neuvottelukunnan jäsen ja Kellomuseosäätiön hallituksen jäsen. Pyydän eroa henkilökohtaisten syiden sekä virkatehtävieni aiheuttamien esteellisyyksien vuoksi”, Hätönen kirjoittaa sähköpostissaan.

Espoon kaupungilta on kiitetty ilmoituksesta ja luvattu hoitaa asia eteenpäin.

Hätönen on kuvitellut, että asia on hoidossa, eikä ole toiminut politiikassa tai osallistunut kokouksiin sitten helmikuun. Aiemminkin toiminta on ollut pienimuotoista paikallispolitiikkaa.

Hätönen: Olin vihreissä 2 vuotta

Hätöstä pyydettiin vihreisiin kuntavaalien alla vuonna 2017 ja tarjous kuulosti kiinnostavalta. Aiemmin hän ei ollut poliittisesti aktiivinen. Hätönen liittyi puolueeseen ja tuli valituksi vihreiden listoilta Espoossa huhtikuun kuntavaaleissa 2017.

”Politiikka oli minulle pienimuotoinen harrastus hetken aikaa, melko tarkalleen kaksi vuotta”, Hätönen kuvailee Uudelle Suomelle.

Hätönen alkoi pohtia vihreistä eroamista tultuaan valituksi tutkinnanjohtajaksi viime lokakuussa. Hän tunsi useita poliittisesti aktiivisia poliiseja. Laki ei kiellä poliisilta politiikassa toimimista, vaikka esitutkintalaissa määritellään joitakin esteellisyysperusteita.

Yksi peruste on luottamus esitutkintavirkamiehen puolueettomuuteen, joka vaarantuu muusta erityisestä syystä kuin siitä, että virkamiehellä on suora kytkös tapaukseen esimerkiksi läheisen tai oman edun takia.

Helmikuussa Hätönen päätyi siihen, että täydellinen irtiotto on paras vaihtoehto varmistaa, ettei työssä tule vastaan minkäänlaisia esteellisyyksiä.

Ylipäätään koko kohu on hänen mielestään syntynyt turhaan, sillä mitään erikoista ei ole tapahtunut.

”Se oli jäänyt meillä makaamaan valmistelijan pöydälle - - - Ihan selvä meidän virhe”

”Tässähän on siirretty aika tehokkaasti huomio pois itse rikostutkinnasta ihan toiseen asiaan pitämällä hirveä määrä meteliä. Siinä on häivytetty selkeästi rikostutkinnan perustetta.”

Poliisipäällikkö Aapio totesi Uudelle Suomelle, että Hätösen kanssa käydään menettelytapoja ja työprosesseja läpi ja esitutkinta käydään tiiviissä yhteistyössä syyttäjän kanssa. Hätönen on keskustellut asiasta ainoastaan lähiesimiehensä kanssa, jolta on saanut tukea ja kannustusta.

Hätösen mukaan sananvapausrikosten selvittäminen on aina vahvasti syyttäjävetoista – niin tälläkin kertaa. Hätönen neuvotteli poliitikkojen tapauksista syyttäjän kanssa, ennen kuin teki päätöksen esitutkinnan aloittamisesta. Ratkaisevassa palaverissa oli Hätösen mukaan paikalla kolme syyttäjää ja kaksi tutkinnanjohtajaa hän itse mukaan lukien.

Mistään yhden miehen show’sta ei siis ole kysymys. Vaikka tutkinnanjohtaja tekee muodollisen päätöksen, se valmistellaan huolellisesti yhdessä syyttäjän kanssa.

Hätönen on saanut toiminnastaan paljon palautetta, mutta ei ”älyttömiä määriä”. Jotkin viesteistä voi tulkita uhkaaviksi. Hän uskoo, että palautetulva olisi paljon suurempi, jos hän olisi nainen tai ammatiltaan esimerkiksi tutkija tai toimittaja.

”En ole menettänyt yöuniani.”

Hätönen kertoo, että Ilta-Sanomien juttu epäselvyyksistä hänen luottamustoimissaan on lähtenyt leviämään Euroopan äärioikeiston keskuudessa.

”Sain tästä hyvin hämmentävän sähköpostin.”

Hätösen kuuleman mukaan joku on jopa henkilökohtaisesti lähettänyt jutun Viktor Orbánille, joka on alkanut kritisoida Suomen oikeuslaitosta EU-puheenjohtajuuskauden alettua. Orbán on aiemmin väittänyt, että Suomen oikeuslaitos on poliittisessa kontrollissa. LUE MYÖS: Unkari jatkoi Suomi-ryöpytystään: ”Venäläiset oligarkit ostavat kokonaisia saaria Suomesta – ja entäs Jari Aarnio?”

Espoo: ”Meidän munaus”

Espoon valtuuston sihteeri Jouni Majuri vahvistaa Uudelle Suomelle, että Espoo on vastaanottanut Hätösen lähettämän eronpyynnön. Se on kirjattu ja numeroitu kirjaamossa 5. helmikuuta. Kirjaamosta se on toimitettu valmistelijalle.

”Se oli jäänyt meillä makaamaan valmistelijan pöydälle”, Majuri kertoo Uudelle Suomelle.

Siksi pyyntöä ei ollut valmisteltu tavallisessa ajassa. Asia on siis yhä valmistelematta, mutta etenee nyt, kun asia pullahti Espoon tietoisuuteen.

”Meidän munaustahan tässä on tietenkin se, että tässä on kestänyt ihan tuhottoman kauan.”

Majuri selittää kömmähdystä sillä, että työntekijöitä on vaihtunut.

”On ylitetty se normaali valmisteluaika. Toki se on meidän virhe ilman muuta. Nämä asiat pitäisi pystyä oikeasti kuukaudessa tai kahdessa saamaan koneistossa läpi. Siinä mielessä se on ihan selvä meidän virhe.”

Majurin mukaan kuntalaki on asiassa yksiselitteinen ja Hätönen jatkaa muodollisesti luottamustehtävissään niin kauan, kunnes eronpyynnöt on käsitelty ja myönnetty. Majuri harmittelee, ettei kumpikaan osapuoli ole huomannut virhettä edes viimeksi, kun Hätöselle on lähetetty kutsu tarkastuslautakunnan kokoukseen toukokuun lopussa.

Majurin mukaan Hätöselle myönnetään ero, jos perusteet riittävät. Hätösen ainoa varsinainen kaupungin luottamustehtävä on tarkastuslautakunnan varajäsenyys, mutta kaupunginvaltuusto on nimennyt hänet myös poliisin neuvottelukunnan jäseneksi.

Lisäksi Hätönen on toiminut kaupungin mandaatilla Kellomuseosäätiön hallituksessa, miltä osin asia on edennyt eri valmistelijan käsissä ja ero on Hätöselle jo myönnetty.

Muiden jäsenyyksien osalta Espoo vaihtoi valmistelijaa ja asia valmisteltiin eilen torstaina. Tarkoitus on viedä eronpyynnöt 26. elokuuta kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustoon 9. syyskuuta.

”Toki me omia prosessejamme täällä tarkastamme. Tällaista ei saa päästä tapahtumaan, että meillä jää asiat puoleksi vuodeksi tänne pöydälle makaamaan.”

Jo tässä vaiheessa on saatu selville, että Hätösen tapaus on ainoa asia, jolle on käynyt Espoon prosessissa näin ohraisesti. Majuri ei usko, että virheen tekijälle koituu asiassa mitään sanktioita, sillä kyseessä vaikuttaa olleen inhimillinen erehdys, eikä laissa ole määritelty tarkkaa määräaikaa tällaisten asioiden käsittelemiseen.

