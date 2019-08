Nyt alkoi vääntö hallituksessa: ”Eikö VM:ssä ole luettu hallitusohjelmaa?”

Valtiovarainministeriön budjettiesitys petti korkeakoulut, totesivat korkeakoulujen ja opiskelijoiden etujärjestöt perjantaina. Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) johdolla työstetty ensi vuoden talousarvioesitys herättää närää myös hallituspuolueissa.

Korkeakoulujen rehtorineuvostot, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, OAJ, SYL ja SAMOK vaativat, että hallitus lisää budjettiriihessään talousarvioon kokonaisuudessaan lisäykset, jotka hallitusohjelmassa luvattiin korkeakoulujen perusrahoitukseen. Hallitusohjelmassa linjattiin, että yliopistojen vuotuiseen valtionrahoitukseen panostetaan 40 miljoonaa euroa lisää ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen 20 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeri Lintilän budjettiesityksessä lisäpanostus on supistunut yliopistojen osalta 10 miljoonaan ja ammattikorkeakoulujen osalta viiteen miljoonaan euroon.

”VM:n ehdotus on yksi näkemys ensi vuoden budjetista. OKM:n [opetus- ja kulttuuriministeriö] budjettiehdotuksessa yliopistojen rahoitusta lisätään täysimääräisesti 40 miljoonalla ja ammattikorkeakoulujen 20 miljoonalla. Tätä kannatamme”, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari tviittasi perjantaina illalla.

Opetusministeri, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson muotoili asian maltillisemmin.

”Suomalaisten hyvinvointia on kavennettu liian pitkään. Neuvottelut ensi vuoden budjetista käynnistyvät tänään julkaistavien budjettiesitysten myötä, mutta jo nyt on selvää, että leikkausten tie on kuljettu loppuun ja panostukset suomalaisten hyvinvointiin käynnistyvät.”

Esimerkiksi opetusministeri Anderssonille tilanne on tukala, sillä vasemmistopuolueet ja vihreät ovat lupailleet suorittavansa hallituksessa koulutuksen ”kunnianpalautuksen”, mistä Helsingin Sanomat muistutti perjantaina.

VM:n esitys herättää hallituspuolueissa närää myös ympäristöasioiden kannalta. Ministeriön esityksessä turpeen verotuki kasvaisi, mitä vihreät pitää ympäristölle haitallisena, ja myös päästökaupan kustannusten kompensoiminen teollisuudelle jatkuu. Tätä ovat ihmetelleet ympäristöjärjestöjen edustajat, mutta myös vihreät poliitikot.

Hallitusohjelmassa pyritään turpeen käytön vähentämiseen.

”Eikö VM:ssä ole luettu hallitusohjelmaa”, ihmettelee vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.

