Sdp perustettiin 120 vuotta sitten – Antti Rinne: ”Populistit yrittävät murentaa oikeusvaltioperiaatetta”

Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Antti Rinne linjasi sdp:n 120-vuotisjuhlissa lauantaina, että länsimaista demokratiaa haastetaan juuri nyt eri tavoin.

”Populistit eli politiikan puoskarit tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Samalla ne yrittävät murentaa oikeusvaltioperiaatetta. On sosialidemokraattien ja muiden vastuullisten poliittisten liikkeiden tehtävä ratkaista ongelmat ajoissa, jotta populistit eivät pääse hyväksikäyttämään ongelmia”, Rinne sanoi.

Hänen mukaansa aikamme suurin haaste ja tulevaisuuden kannalta suurin kysymys on ilmastokriisin ratkaiseminen.

”Siinä tarvitaan rohkeutta tehdä ratkaisuja, joiden ihmiskunnan kohtalonkysymyksestä selvitään. Erityisesti nuoret ihmiset ympäri maailmaa ovat alkaneet vaatia nopeita ratkaisuja. Heillä on vain yksi viesti meille päättäjille: Tehkää se, mitä varten teidät on valittu päättämään yhteisistä asioista. Tehkää päätökset, joilla ihmiskunnan ja planeettamme tulevaisuus pelastetaan.”

Rinne korosti, että hallitusohjelman ensimmäinen sana on ilmastonmuutos.

”Kun minulta on kysytty siihen syytä, olen kertonut yksinkertaisen vastauksen: Emme halua, että ihmiskunnan viimeinen sana on ilmastonmuutos. Olisi täysin vastuutonta ja pelkurimaista olla tekemättä mitään. Nyt on rohkeiden ratkaisujen, ei vastuunpakoilun aika.”

