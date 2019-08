Kokoomuslaisilta tyly täyslaidallinen hallitukselle: ”Uskoo ken haluaa, sallikaa mun nauraa”

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat ovat lauantaina suomineet Antti Rinteen (sd) hallituksen budjettiesitystä kovin sanoin muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Sari Sarkomaa tarttuu budjetin koulutusosuuteen ja sanoo korkeakoulukentän ja opiskelijoiden pettyneen pahan kerran.

”Hallitus lipeää ohjelmastaan heti ensimmäisessä budjetissa. Tämä on vakava ja vahva osoitus siitä, että ohjelma on toiveiden tynnyri, jonka toteuttamiseen ei ole rahoja”, hän kirjoittaa Facebookissa.

Lue myös: Budjetin ryöpyttäminen jatkuu: "Kuka tätä maata ohjaa – onko mallia otettu vappusatasesta?"

Sarkomaan mukaan hyviä lupauksia on paljon, mutta toteutuksesta ei ole mitään takuita.

”Jo nyt useat lupaukset vesitetty ja niin on vaarassa käydä myös korkeakouluille luvatuille rahoille.”

Hän ennustaa, että syksyn budjettineuvotteluista tulee ”ne oikeat hallitusneuvottelut”.

”Silloin nähdään panostetaanko koulutukseen vai ei. Ja mitä lupauksia pidetään ja mitkä petetään. Jos hallitus ei budjettiriihessä pidä lupaustaan korkeakoulujen ja koulutuksen määrärahojen korotuksesta, on eduskunnan budjettikäsittelyssä asia hoidettava.”

Lue lisää: Nyt alkoi vääntö hallituksessa: "Eikö VM:ssä ole luettu hallitusohjelmaa?"

Ben Zyskowicz puolestaan toteaa Verkkouutisetn Ben-TV:ssä, että hallituksen tavoitteet julkisen talouden tasapainosta vuonna 2023 ja työllisyysasteen nousemisesta 75 prosenttiin ovat todella hyviä, mutta keinot, joilla niihin päästäisiin, eivät vakuuta lainkaan.

”Tähän saakka hallitus on lähinnä heikentänyt työllisyyden edellytyksiä esimerkiksi leikkaamalla kotitalousvähennystä ja nostamalla työttömyysturvaa”, Zyskowicz sanoo.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) on ilmoittanut, että valtion menolisäyksiä pohditaan uudelleen, jos työllisyys ei parane toivotulla tavalla.

”Uskoo ken haluaa, sallikaa mun nauraa. Ajatelkaa nyt, että pieneläkeläiselle vappusatanen on jo kutistettu kahdenkympin korotukseksi eläkkeeseen. Parin vuoden päästäkö Rinteen hallitus tulee sanomaan hänelle, että sori – rahoituksen piti perustua työllisyyden parantumiseen, mutta kun se ei ole parantunut niin otamme korotuksen pois. Näin ei tule ikinä käymään, vaan velkaa otetaan vieläkin enemmän.”

Juhana Vartiainen arvioi, että kyseessä on laajempi vasemmistoa koskeva ongelma.

”Vaikka heidän arvopohjaansa arvostaisi, he elävät rinnakkaistodellisuudessa, jossa ikääntymisen aiheuttamaa julkistalouden resurssiongelmaa ei ole olemassakaan”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Vartiaisen tviitti on vastaus opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonille, joka sanoi perjantaina, että jo nyt on selvää, että leikkausten tie on kuljettu loppuun ja panostukset suomalaisten hyvinvointiin käynnistyvät.