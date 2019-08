Professori: ”Jos perussuomalaiset estävät Mäenpään teon arvioinnin tuomioistuimessa, PS osoittaa olevansa rasistinen puolue”

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori, aikaisemmin myös valtio-oikeuden professorina toiminut Martin Scheinin linjaa, että perussuomalaiset joutuu kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) esitutkinnan vuoksi ottamaan kantaa keskusteluun siitä, onko puolue rasistinen.

”Jos syyttäjän aineisto ylittää syytekynnyksen ja perussuomalaiset silti estävät Mäenpään teon arvioinnin tuomioistuimessa, PS osoittaa olevansa rasistinen puolue. Heitä aiemmin äänestäneet eivät kaikki ole rasisteja, mutta heitä yhä äänestävät valitsisivat rasismin”, Scheinin kommentoi Twitterissä.

Poliisi kertoi tiistaina, että Mäenpään vieraslaji-puheista suoritetaan esitutkinta. Esitutkinta on hyvin poikkeuksellinen, sillä se koskee kansanedustajan eduskunnassa pitämää puhetta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi aikaisemmin viikolla Uudelle Suomelle, että puolue tulee estämään Mäenpään syytesuojan murtamisen eduskunnassa, jos asia etenee.

”Tämä on härskiä politikointia”, Halla-aho kommentoi.

Hän perusteli sanomaansa toteamalla, että jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Hätönen on ollut vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa. Helsingin poliisilaitoksen päällikön Lasse Aapion mukaan Hätönen jatkaa tutkinnanjohtajana.

Martin Scheinin muistuttaa, että perustuslakiin kirjattu parlamentaarinen immuniteetti estää toimeenpanovaltaa panemasta kansanedustajaa syytteeseen valtiopäivillä lausutusta ilman eduskunnan suostumusta.

”Parlamentaarisella immuniteetilla suojellaan demokratiaa, ei rikoksia. Immunity ja impunity (rankaisemattmuus) ovat eri asioita. Eduskunnan tulee itse huolehtia siitä, että rikoslaki on kaikille sama. Kun perusteltua aihetta on, lupa syytteeseen tulee myöntää”, Scheinin sanoo.

Kansanedustajan syytteeseenpano edellyttää siten eduskunnan 5/6 enemmistön suostumusta.

”Vaaditaan 5/6 määräenemmistö, ja lisäksi eduskunnan päätöksentekoon kohdistuu kriittinen mediajulkisuus ja oikeudellisten asiantuntijoiden kommentointi syyttäjän perustelujen laatutasosta. Aikanaan tuomioistuimessa on tietenkin voimassa syyttömyysolettama”, Scheinin selvittää.

Mäenpään tapauksessa epäiltynä rikosnimikkeenä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Mäenpää mainitsi kesäkuussa eduskunnan täysistunnossa vieraslajien torjunnan yhteydessä, jossa hän käsitteli turvapaikanhakijoita ja heidän uskontojaan. Hän totesi, että turvapaikanhakijoita on tullut Suomeen maista, joissa on erilainen uskonto kuin meillä.

”Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa”, Mäenpää sanoi.

Martin Scheininin mukaan puhe vieraslajeista on ”dehumanisoivaa, rodullistavaa” ja siten rasistista kiihotusta kansanryhmää vastaan.

”Poliittisen asian ajamisessa esitetyt väitteet ihmisryhmien välisistä yhteiskunnallisesti merkityksellisistä biologiapohjaisista eroista ovat rasismia”, hän toteaa.

